La Opinión Hoy: Trump propone suspender el impuesto federal a la gasolina

Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio hasta la fecha, el precio de la gasolina en los Estados Unidos ha aumentado un 50% ubicándose para inicios de esta semana en los $4,52 dólares por galón, estos según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil y aunque muchos economistas aseguran que este año el costo del combustible no caerá a menos que la guerra contra Irán termine, este lunes, en una entrevista telefónica, el presidente Donald Trump aseguró que su próximo objetivo es suspender por un periodo de tiempo el impuesto federal a la gasolina.

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De acuerdo con declaraciones del mandatario a CBS News, se tiene previsto eliminar el impuesto y una vez los precios bajen, volverlo a reintroducir gradualmente. El impuesto federal a la gasolina en los Estados Unido está vigente desde 1993 cuando se estableció gabado fijo de $18.4 centavos por galón a la gasolina y $24.4 centavos por galón al diésel, esto mediante la Omnibus Budget Reconciliation y con el propósito de financiar carreteras, estructura vial y otros proyectos de transporte público.

Por lo que para suspenderlo se requeriría de la aprobación de una ley del Congreso y además su interrupción por un periodo de tiempo le costaría al gobierno federal cientos de millones de dólares semanales. En cuanto a la propuesta sobre un rescate financiero, algunas aerolíneas estadounidenses que en los últimos meses se han visto afectadas por el aumento del combustible, el presidente simplemente expresó, “En realidad no se ha presentado ninguna propuesta de rescate. A las aerolíneas no les va mal”, así lo dijo.

Durante la entrevista con CBS, Trump calificó de totalmente inaceptable la última propuesta de paz de Irán. “Fue una mala propuesta una propuesta estúpida, de hecho, realizada por gente que no tiene ni idea del peligro que corre, una propuesta muy estúpida, mal redactada y mal presentada”, así lo aseguró Donald Trump.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida de El Diario de Nueva York y de La Opinión nos comentó sobre los mejores lanzamientos musicales en Dale Play.

“La gente va a decir otra vez, pero bueno, no podemos hacer nada porque es un artista que siempre está haciendo música, siempre está involucrado en proyectos interesantes y esta vez nos trae un álbum completo y me refiero a Carin León resulta que el cantante estrenó un álbum que se llama Muda y que en el que dice continúa explorando lo que es la temática en torno a la boca como símbolo, como recordamos anteriormente el lanzó se llama Boca chueca. Esta vez el nombre muda hace referencia, por supuesto, a no hablar, pero también hace referencia a cambiar, a mudar de pieles, según nos explican un poco reflejando lo que es la reinvención y la evolución artística del cantante”, dijo Liseth Pérez.

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