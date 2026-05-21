La Opinión Hoy: Orden de Trump complicaría a indocumentados el envío de remesas

La administración Trump abrió un nuevo frente en su política migratoria, el sistema financiero, a través de una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo de este año, la Casa Blanca instruyó al Departamento del Tesoro y a Organismos Regulatorios aendurecer los controles sobre cuentas bancarias, créditos y transferencias vinculadas con inmigrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos. Aunque esta orden no prohíbe directamente las remesas, sí plantean nuevas reglas de vigilancia financiera que podrían cambiar la manera en que millones de inmigrantes envían dinero a sus familias en toda Latinoamérica.

</p>

La medida pone especial atención al uso de ITIN, el número fiscal utilizado por personas que no cuentan con seguro social, así como a transferencias internacionales pequeñas, plataformas digitales de pago y depósitos en efectivo que el gobierno considera potencialmente asociados con actividades ilícitas.

En la orden, Trump afirma que investigaciones financieras detectaron operaciones vinculadas con cárteles mexicanos dedicados al tráfico de fentanilo, así como redes criminales transnacionales que presuntamente aprovechan cuentas bancarias y plataformas de envío de dinero en Estados Unidos.

México podría ser uno de los países con mayor impacto. Las remesas enviadas desde Estados Unidos representan una fuente fundamental de ingresos para millones de familias y han alcanzado niveles históricos en los últimos años. Por ahora, gran parte de las medidas aún deberán pasar por procesos regulatorios antes de entrar en vigor. Sin embargo, el mensaje es claro, la administración Trump busca convertir al sistema financiero en una herramienta más de control migratorio.

Farándula

En los espectáculos con Clary Castro. nos habló últimas semanas que hay nuevas producciones.

“Es la nueva temporada de El Señor de los Cielos, la décima y última temporada de esta franquicia con la que Telemundo conquistó la televisión hispana con una historia pues completamente diferente. Recordemos que con quien hizo el primer gran golpe fue con La Reina del Sur y luego nos trajeron obviamente la historia de Aurelio Casillas. Ya tenemos conocimiento de que esta producción va a salir una vez termine el mundial. Así que estaremos viendo los primeros episodios del Señor de los Cielos allá por el mes de julio. Entendemos, según un comunicado de prensa que compartió la televisora, que junto a él regresan personajes icónicos como el de Rutila Casillas en la piel de Carmen Aub y también el de Diana Ahumada en la piel de Isabella Castillo”, dijo Castro.

Agregó que “junto a ellos también se suma un elenco más amplio que obviamente conforman el todo de la historia en donde se destacan los nombres de Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Díaz, Sandra Echeverría, Ximena González Rubio, Leonardo Álvarez, Denia Agalianou, Carlos Corona, Estefanía Hinojosa y así muchos otros que son grandes personajes dentro de esta trama que como sabemos pues logró barrer fronteras y bueno, independientemente de cualquier cosa, de cualquier crítica que se le pueda hacer al Señor de los Cielos, creo que se merece un cierre y un un cierre de que de que de verdad sea el cierre por fin, no una especulación de si regresará, no regresará y ya con esto pues nos queda claro, que es el final”.

Seguir leyendo: