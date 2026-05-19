La Opinión Hoy: La popularidad de Trump se desploma

La popularidad del presidente Donald Trump definitivamente va en picada, esto lo confirma una reciente encuesta del New York Times, la cual revela que votantes consideran que el republicano cometió el error de iniciar una guerra contra Irán, además de que hay un aumento en la preocupación por la economía.

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El 57% desaprueba la gestión del mandatario, quien registra apenas un 37% de aprobación general.

El costo de la vida lidera como la peor calificación al mandatario, la guerra en Irán se coloca en la segunda posición, la economía en general en tercera posición y el conflicto Israel Palestina en cuarto lugar. Los asuntos migratorios ocupan la quinta posición con un 56% de preocupación ciudadana.

El reporte del Time Siena confirma lo que otras encuestas revelan, las políticas del presidente Trump dejan al partido republicano en una situación política muy complicada para las próximas elecciones del mes de noviembre, las intermedias.

En el reporte se destaca que solamente los republicanos aprueban en general la gestión de Trump, incluida la guerra contra Irán.

El 44% de los votantes declaró que las políticas actuales de Trump la habían perjudicado personalmente frente al 36% del otoño pasado, esto también lo agrega el reporte.

Dale Play

Como cada semana tenemos las recomendaciones musicales con Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida de El Diario de Nueva York y de La Opinión en Dale Play.

“Quiero arrancar de una vez hablando de un álbum que estoy segura le va a encantar a muchos seguidores de la buena música mexicana y me refiero al álbum Tributo al rey con banda grandes duetos volumen 1. Un disco que habíamos mencionado porque Alejandro Fernández nos había dado una probadita al estrenar el sencillo la versión de El Rey, junto a su padre. Pues esta vez ya tenemos el álbum completo que como dice su nombre es un álbum de duetos, todos artistas famosos que unieron su voz al fallecido Vicente Fernández“, dijo Liseth Pérez.

Agregó que “Por supuesto, fueron canciones que se utilizaron, según nos cuentan los productores, los masters originales de la voz del fallecido ídolo mexicano y se complementaron gracias a la tecnología, por supuesto, con las nuevas voces de los cantantes a dueto y con sonidos modernos. buscando un poco como otorgarles frescura a estos auténticos himnos de la música mexicana. Como dije antes, una de las canciones que ya habíamos escuchado es El Rey con Alejandro Fernández, pero también hay versiones con cantantes como Eden Muñoz, también Banda el Recodo, Christian Nodal, la arrolladora Banda el Limón, La adictiva, Jorge Medina, Josi Cuen y por supuesto Alejandro Fernández, como ya lo mencioné, son un total de 12 nuevas versiones de temas que ya Chente nos había dado y que se habían hecho muy famosos en su voz”.

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