La Opinión Hoy: EE.UU. confirma nuevos ataques a Irán

Pese a la tregua vigente, el Comando Central de Estados Unidos confirmó desde este lunes nuevos ataques militares en el sur de Irán. Las fuerzas estadounidenses realizaron ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas que representan las fuerzas iraníes”, declaró el portavoz del Centcom, capitán Tim Hawkins. Entre los objetivos se encontraban plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

</p>

El funcionario añadió que las fuerzas estadounidenses continúan defendiendo a sus tropas mientras ejercen moderación durante el actual cese al fuego. Según explicó, las operaciones incluyeron bombardeos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que, de acuerdo a la versión del Centcom, intentaban colocar minas navales cerca de la estratégica vía marítima. Incluso la cadena Fox News citó a altos funcionarios estadounidenses, quienes describieron que dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní fueron detectadas mientras colocaban minas en aguas cercanas al estrecho de Ormuz.

La respuesta militar de Estados Unidos incluyó la destrucción de ambos barcos y un ataque adicional contra una batería antiaérea ubicada en Bándar, Abbas en el sur de Irán.

Washington acusa desde hace meses a Irán de utilizar minas navales y restricciones marítimas para presionar a Estados Unidos y sus aliados.

Medios internacionales reportaron explosiones en Bándar, Abbas, una ciudad portuaria estratégica cercana al estrecho de Ormuz.

Autoridades iraníes acusaron a Washington de violar el acuerdo de cese al fuego, aunque Estados Unidos insistió en que las acciones fueron defensivas. Este nuevo ataque llega apenas unos días después de que Donald Trump adelantó que un acuerdo de Estados Unidos con Irán estaba prácticamente negociado, el cual incluiría la apertura del estrecho de Ormuz. Dicho estrecho de Ormuz continúa siendo un punto crítico debido a que por esa vía transita una parte importante del suministro energético mundial.

Ejército de México detiene a sobrino de “El Chapo” en Sonora

Un operativo militar en México derivado de trabajos de inteligencia culminó con el arresto de Isaí Martínez Cepeda, quien es identificado por las autoridades mexicanas como sobrino de Joaquín el Chapo Guzmán. Así lo dio a conocer este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que la captura se realizó en la ciudad de Nogales, en Sonora.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que en el operativo participo personal de la Secretaría de la Defensa, así como de la fiscalía general de la República y de la Guardia Nacional. Además, también reveló que, al momento del arresto, el criminal estaba en posesión de dos armas largas y diversos cartuchos. García Harfuch también indicó que el detenido cuenta con una orden de extradición por delincuencia organizada y delitos contra la salud, por lo que podría ser enviado a territorio estadounidense donde el Chapo, su tío, cumple una condena de cadena perpetua.

Martínez Cepeda ya había sido detenido anteriormente por la desaparecida policía preventiva en México. También en aquella ocasión el sujeto fue detenido en posesión de dos armas de fuego y manifestó ser hermano de Enoc Martínez García, quien fue capturado en julio de 2005 en uno de los retenes que mantienen los elementos del ejército mexicano en las carreteras del estado de Sinaloa.

Seguir leyendo: