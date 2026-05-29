La Opinión Hoy: Vance, Rubio y Buttigieg, se perfilan como los mejores aspirantes rumbo al 2028

James David Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado y Pete Buttigieg, ex secretario de transporte en la administración Biden se perfilan como los aspirantes a la presidencia mejor posicionado rumbo a las elecciones de 2028, esto de acuerdo con los resultados de un sondeo llevado a cabo por el Centro de Investigación de Opinión Pública y Encuestas no Partidista Emerson College Polling.

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Con respecto al Partido Republicano, los resultados indican que J. D. Vance y Marco Rubio son los principales candidatos a la nominación republicana a llevarse a cabo dentro de 2 años. Mientras que 36% de las personas consultadas apoya al segundo a bordo de la Casa Blanca, el 35% se inclina por el primer latino en ocupar el cargo de secretario de Estado. Muy por detrás de ellos aparecen Ron de Santis, gobernador de Florida, y Nikki Haley, exaspirante a la candidatura presidencial conservadora en 2024, ambos con 5% de respaldo ciudadano.

Más primarias republicanas han cambiado significativamente desde febrero, cuando 52% apoyaba a Vance y 20% a Rubio. Los posibles candidatos para 2028 compiten ahora en igualdad de condiciones, así lo señaló en un comunicado Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling. En cuanto a la situación que prevalece al interior del partido demócrata, destaca el incremento del respaldo adquirido por Pete Buttigieg al encabezar las primarias demócratas con el 18% de apoyo, seguido por Gavin Newsom, el gobernador de California, con un 16%.

Después aparece Alexandria Ocasio Cortez, representante por Nueva York con 11%, Josh Shapiro, gobernador de Pennsylvania con un 10%. Kamala Harris, ex vicepresidenta con el mismo porcentaje y Andy Beshear, gobernador de Kentucky, con el 9% de apoyo. Bajo este planteamiento y con mucho camino todavía por recorrer, la tendencia indica que, en caso de no suceder algo extraordinario, el ganador de los comicios de noviembre volvería a ser el partido minoritario en el Congreso.

Pantallas

Rafael Cores nos trajo las mejores noticias y recomendaciones en el mundo del cine.

“Este fin de semana para streaming, para quedarse en casa, porque no es que haya grandes estrenos, por lo menos no hay ningún estreno de ese blockbuster en los cines, pero voy a recomendar o por lo menos voy a hablar de una película que se titula Pressure, presión, que es un drama bélico que nos vuelve a contar la historia o el día clave de la Segunda Guerra Mundial, el famoso día de desembarco de Normandía. De hecho, esta película los nos pone en los días anteriores y tenemos al general de Estados Unidos, Eisenhower, y a un meteorólogo escocés, que también era capitán de la de la de la Royal Air Force británica, James Stagg, que los interpretan a Brendan Fraser y a James Stagg Andrew Scott, que son los protagonistas de la película y tienen que decidir si siguen adelante con el desembarco de Normandía o lo frenan porque los meteorólogos les están diciendo que hay una posibilidad de que dos tormentas converjan en ese momento, ese mismo día, y haga que el desembarco sea prácticamente imposible por las condiciones del mar”.

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