La Opinión Hoy: Trump propone nuevos aranceles a 60 socios comerciales

La administración del presidente Donald Trump volvió a colocar los aranceles en el centro de su estrategia económica. Esta semana la oficina de representante comercial de los Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas en inglés como USTR, propuso imponer nuevos gravámenes a decenas de países bajo el argumento de que no se han tomado medidas suficientes para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

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La propuesta alcanza a 60 socios comerciales de los Estados Unidos, incluyendo algunos de sus mercados más importantes como China, Japón, Corea del Sur, Brasil, México, Canadá y la Unión Europea.

Según USTR, la mayoría de los países investigados enfrentarían un arancel del 12.5% sobre determinados productos exportados a los Estados Unidos.

Otros 16 socios comerciales, entre ellos México, Canadá, Reino Unido, Taiwán y la Unión Europea, recibirían una tarifa reducida del 10%. Esto debido a que han mostrado avances o compromisos para combatir estas prácticas laborales.

El anuncio forma parte del intento de la Casa Blanca por reconstruir su política arancelaria después de que la Corte Suprema invalidara a principios de este año buena parte de los aranceles generales impulsados por Donald Trump.

La propuesta todavía deberá atravesar un proceso de consulta pública antes de entrar en vigor, por lo que los aranceles no serán inmediatos. Además, algunos productos quedarían exentos como la carne de res, el café y los tomates.

La medida podría generar nuevas tensiones comerciales en un momento en que la economía global enfrenta señales de desaceleración. Mientras la administración Trump sostiene que los aranceles protegen a los trabajadores estadounidenses y corrigen prácticas desleales, numerosos economistas y expertos advierten que estas políticas suelen trasladar costos adicionales a consumidores y empresas.

Farándula

En los espectáculos junto a Omar Muñoz, editor de La Opinión y que además nos trajo lo más importante y lo más relevante del mundo de los espectáculos.

“Ya está aquí el modo mundial, ya se siente. Estamos ya a unos días de que comience por fin el evento y el día de ayer se anunció lo que va a ser el lineup de esta serie de conciertos que van a estar de manera simultánea en Los Ángeles, en Ciudad de México y en Toronto“, dijo Muñoz, “Para Los Ángeles será el este miércoles 10 de junio, va a ser en el Crypto.com con Arena de los Ángeles y habrá una conexión en directo con lo que pase, como te decía, tanto en la ciudad de México y en Toronto. En los Ángeles, los primeros nombres confirmados que tenemos son Major Laser, el proyecto de Diplo y del nigeriano Davido, una de las voces más fuertes del Afro bit y la FIFA adelantó que se vienen más artistas”.

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