La Opinión Hoy: Marco Rubio acusa a Cuba de terrorismo y espionaje para China

El secretario de Estado,Marco Rubio, endureció el discurso de la administración de Donald Trump hacia Cuba al acusar al gobierno de La Habana de patrocinar el terrorismo, colaborar con operaciones de inteligencia de China y Rusia y además de carecer de capacidad para impulsar las reformas necesarias que permitan superar la profunda crisis económica y política que atraviesa la isla.

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Durante una audiencia ante el Senado, Rubio defendió la decisión de mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

Según Rubio, grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, las extintas FARC y algunas de sus disidencias recibieron apoyo cubano en distintos momentos de su historia.

El jefe de la diplomacia estadounidense también aseguró, sin presentar pruebas, que Cuba alberga instalaciones de inteligencia que operan en beneficio de China y Rusia, una acusación que el gobierno cubano ha rechazado reiteradamente.

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de creciente preocupación en Washington por la presencia estratégica de China cerca del territorio estadounidense. Ya en el 2023, funcionarios de la Casa Blanca reconocieron la existencia de instalaciones de espionaje chinas en Cuba y señalaron que algunas de ellas operaban al menos desde el 2019.

La Habana insiste en que cualquier cambio político debe ser definido exclusivamente por el pueblo cubano y advertido sobre el aumento del riesgo de una confrontación con los Estados Unidos debido a su injerencia.

CalRecycle sobre su iniciativa recicla en California y un sitio web que está totalmente en español

La Opinión Hoy siempre tenemos un espacio para hablar de las iniciativas ambientales que nos ayuden a entender y sobre todo a sumarnos a las acciones que apoyen esta causa. Nos acompañó Rafael Chávez, gerente de la Oficina de Asuntos Públicos de CalRecycle para platicar un poquito sobre una iniciativa muy muy interesante llamada reciclacea.com.

“Es un sitio web que tenemos totalmente en español dedicado a promover el reciclaje de latas de aluminio, botellas de vidrio del programa CRB que todos pagamos a cuando vamos a la tienda, compramos esos artículos, pagamos 10 centavos, 5 centavos y el reembolso es cuando lo regresa al reciclarlos y ese es uno de los objetivos de esta de este sitio de promover eso, y el otro objetivo también es de típicamente los restos de comida los tiramos a la basura, pero eso ha cambiado”, dijo Rafael Chávez.

Agregó que “Tenemos una ley nueva SB 1383 que requiere que todo el estado de California ahora ubique los restos de comida en el contenedor verde para para que para que se vayan al compostaje, o sea, a crear un tipo de abono que regresa a la tierra en lugar de echarse a perder en el vertedero y ese es el enfoque en sí del sitio web que tenemos”.

¿Por qué es importante ofrecer esta información específicamente ahora en español?

Rafael Chávez dijo que “somos la mayoría del estado para empezar, somos como 10 millones de hispanoparlantes, o sea, gente que se comunica en español, prefiere comunicarse en español y teniendo esto en cuenta como a nivel estatal tenemos que reconocer que somos una un gran número de hispanos que queremos comunicarnos en nuestro lenguaje y queremos aprender en nuestro lenguaje y queremos participar y entonces este sitio en eso se enfoca a llevar mensajes que también nos une a nosotros como latinos a este a esta idea de reciclar más y cuidar el medio ambiente”.

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