FIFA Fan Festival de Los Ángeles: artistas, partidos y sorpresas en la gran fiesta del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y Los Ángeles se prepara para recibir una de las celebraciones más grandes del torneo fuera de los estadios. Del 11 al 14 de junio, el histórico Los Angeles Memorial Coliseum, en Exposition Park, será sede del FIFA Fan Festival™ Los Ángeles, un evento que combinará transmisiones en vivo de partidos, conciertos, experiencias interactivas, gastronomía internacional y actividades para aficionados de todas las edades.

Las entradas tienen un costo de $10 y los niños menores de 12 años ingresan gratis. Para quienes vivan o estén de paso en la ciudad y alrededores, será un espacio lleno de magia futbolera para disfrutar todo lo que gira en torno al Mundial 2026.

Qué es el FIFA Fan Festival

El FIFA Fan Festival es el espacio oficial creado por la FIFA para que los aficionados puedan vivir la experiencia del Mundial aunque no tengan entradas para los partidos.

Durante cuatro días, miles de personas podrán seguir encuentros de la Copa del Mundo en pantallas gigantes, participar en actividades temáticas y disfrutar de presentaciones musicales en vivo.

El FIFA Fan Festival de Los Ángeles ofrecerá transmisiones de partidos, conciertos, gastronomía y actividades para aficionados durante el Mundial 2026. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Programación del miércoles 11 de junio

Partidos:

México vs. Sudáfrica

Artistas:

Los Lobos

Deorro

MADDS

El debut de México en el Mundial será uno de los grandes atractivos de la jornada inaugural.

Programación del jueves 12 de junio

Partidos:

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos vs. Paraguay

Artistas:

Steve Aoki

DJ Ravidrums

Será uno de los días más esperados por los aficionados estadounidenses gracias al debut de la selección de Estados Unidos.

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Programación del viernes 13 de junio

Partidos:

Brasil vs. Marruecos

Haití vs. Escocia

Artistas:

Capital Cities

KNOLLDOLL

Brasil volverá a ser uno de los principales focos de atención para los seguidores del torneo.

Programación del sábado 14 de junio

Partidos:

Alemania vs. Curazao

Países Bajos vs. Japón

Artistas:

Sickick

Normani

La cantante Normani encabezará una de las actuaciones más esperadas del cierre del festival.

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Mucho más que fútbol

Además de los partidos y los conciertos, los asistentes encontrarán diversas experiencias interactivas relacionadas con el Mundial. Habrá activaciones de patrocinadores, zonas para fotografías, gastronomía internacional y muchos espacios diseñados para familias.

Cómo llegar

El FIFA Fan Festival se realizará en el Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado dentro de Exposition Park, una de las zonas mejor conectadas por transporte público de la ciudad.

Las autoridades recomiendan utilizar Metro y otros medios de transporte público debido a la gran cantidad de asistentes esperados durante los cuatro días de actividades.

Con artistas como Steve Aoki, Normani, Deorro y Los Lobos, además de partidos de selecciones como Estados Unidos, México, Brasil, Alemania y Países Bajos, el FIFA Fan Festival promete convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al fútbol en el sur de California.

Más información en el sitio oficial.

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