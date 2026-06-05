México patea el tablero: perros robot vigilarán el Mundial 2026 y ya generan polémica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica por muchas razones. Será la primera con 48 selecciones, se jugará en tres países y movilizará a millones de aficionados. Pero también podría ser recordada por una imagen que hasta hace pocos años parecía propia de la ciencia ficción: perros robot patrullando los alrededores de los estadios.

Las autoridades de algunas sedes del torneo ya comenzaron a desplegar estos dispositivos robóticos como parte de sus planes de seguridad para el evento. Equipados con cámaras, sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real, los robots están diseñados para recorrer zonas de riesgo, inspeccionar espacios difíciles de alcanzar y ayudar a las fuerzas de seguridad durante concentraciones masivas.

Por ahora, los perros robot están confirmados únicamente para Guadalupe, en el área metropolitana de Monterrey (Nuevo León, México), donde se encuentra el Estadio BBVA, una de las sedes mexicanas del Mundial 2026. Las autoridades locales crearon la unidad K9-X específicamente para reforzar la seguridad alrededor de ese estadio y de los eventos vinculados al torneo.

Perros robot de seguridad podrían vigilar zonas vinculadas al Mundial 2026, una medida que genera debate sobre privacidad y vigilancia en estadios. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué son los perros robot que estarán en el Mundial

Los dispositivos forman parte de la unidad tecnológica K9-X implementada en Guadalupe, dentro del área metropolitana de Monterrey, una de las ciudades que recibirán partidos del Mundial 2026.

Los robots cuentan con cámaras de alta definición, visión nocturna, sistemas de comunicación remota y sensores capaces de detectar situaciones inusuales. También pueden subir escaleras, desplazarse por terrenos complejos y transmitir imágenes en tiempo real a los centros de control.

Según las autoridades mexicanas, su función principal será servir de apoyo a la policía en situaciones potencialmente peligrosas y reducir la exposición de los agentes humanos a determinados riesgos.

Aún se espera confirmación sobre qué pasará en Ciudad de México (Estadio Azteca), en Guadalajara (Estadio Akron) y en las sedes de Estados Unidos y Canadá.

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Por qué generan tanta polémica

La controversia comenzó después de que se viralizaran imágenes de estos robots patrullando zonas cercanas a estadios. En redes sociales, muchos usuarios compararon las escenas con episodios de series como Black Mirror y expresaron preocupación por el avance de las tecnologías de vigilancia en espacios públicos. Parte del debate se concentró en la posibilidad de que estos sistemas incorporaran reconocimiento facial para monitorear a los asistentes.

Los fabricantes y responsables del proyecto aseguran que los robots desplegados actualmente no están siendo utilizados para identificar personas mediante reconocimiento facial durante los operativos relacionados con el Mundial.

Lo que sí pueden hacer

Aunque no actúan como agentes autónomos, los perros robot sí pueden desempeñar varias funciones de seguridad. Sus tareas son patrullar estacionamientos y perímetros, detectar objetos sospechosos y inspeccionar áreas de difícil acceso.

También tendrán la misión de monitorear aglomeraciones, enviar video en tiempo real a centros de control e ingresar primero a zonas consideradas peligrosas.

Las autoridades sostienen que estas capacidades pueden ayudar a prevenir incidentes en eventos que reúnen a decenas de miles de personas.

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El Mundial más tecnológico de la historia

La incorporación de perros robot es solo una muestra de cómo la inteligencia artificial y la automatización están transformando los grandes eventos deportivos. El Mundial 2026 también utilizará sistemas avanzados de monitoreo, análisis de datos, control de accesos y herramientas de seguridad digital que hace apenas una década parecían futuristas.

Para algunos, estas innovaciones representan una evolución necesaria para proteger a millones de asistentes. Para otros, son una señal de que la línea entre seguridad y vigilancia se vuelve cada vez más difusa.

Lo cierto es que cuando el balón empiece a rodar, en apenas unos días, no solo habrá policías y guardias vigilando los estadios. También habrá robots caminando entre los aficionados.

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