Cada vez más latinos en la selección de EE.UU.: los nombres que podrían jugar el Mundial 2026

Hay algo que cambió en la selección de Estados Unidos y se nota cada vez que sale a la cancha: cada vez hay más español en el equipo. En los nombres, en las historias y también en la forma de jugar.

De cara al Mundial 2026, que se jugará en casa, el plantel refleja como nunca antes la diversidad del país. Y dentro de ese cambio, el crecimiento de jugadores con raíces latinas es uno de los rasgos más visibles.

Quiénes son los jugadores latinos que pueden estar en el Mundial 2026

El proceso rumbo a 2026 ya muestra una base clara de futbolistas con vínculos fuertes con América Latina. Algunos son titulares habituales, otros pelean por un lugar, pero todos forman parte del nuevo mapa del equipo.

El delantero de los Seattle Sounders, Jesús Ferreira, aparece en la fotografía durante un partido de la MLS contra los Colorado Rapids, el domingo 22 de febrero de 2026, en Seattle. Crédito: Stephen Brashear | AP

Entre los nombres más destacados aparecen:

Ricardo Pepi (raíces mexicanas), delantero con gol y proyección.

Jesús Ferreira (colombiano), versátil en ataque.

Brandon Vázquez (mexicano), opción fuerte como ‘9’.

Diego Luna (mexicano-americano), uno de los talentos jóvenes a seguir.

Benjamín Cremaschi (argentino), mediocampista en crecimiento.

Luca de la Torre (ascendencia española), ya consolidado en el mediocampo.

Alex Zendejas (mexicano), alternativa ofensiva.

A ellos se suman otros jugadores del entorno ampliado que podrían meterse en la lista final. No hay una cifra oficial, pero la tendencia es clara: la presencia latina ya no es excepción, es parte del núcleo del equipo.

Ricardo Pepi, estrella del USMNT, deja el PSV Eindhoven para jugar en la Premier League. Crédito: Peter Dejong | AP

De Qatar 2022 a 2026: el cambio que se ve en la selección

El contraste con el Mundial de Qatar 2022 ayuda a entender la magnitud del cambio. En aquel torneo, la presencia de jugadores con raíces latinas era mucho más limitada y tenía menor peso dentro del equipo. Había nombres puntuales, pero no una base sólida ni una identidad marcada.

En cambio, rumbo a 2026, el escenario es distinto. El recambio generacional y el crecimiento del fútbol en comunidades latinas dentro de Estados Unidos empezaron a reflejarse en la selección.

Hoy no solo hay más jugadores con estos orígenes, sino que varios tienen chances reales de ser titulares. El cambio ya no es simbólico: es futbolístico.

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Una mezcla que también se siente en la cancha

La influencia no es solo cultural. También se nota en el estilo. Estados Unidos empieza a ser un equipo más cómodo con la pelota, más creativo y con mayor capacidad para jugar en espacios reducidos. Rasgos que históricamente estuvieron más asociados al fútbol latino.

Esa combinación —estructura y disciplina con técnica e improvisación— puede ser clave en un Mundial donde el equipo tendrá la presión de jugar como local.

Brandon Vázquez, el delantero que sueña con llegar en plenitud al Mundial 2026 con la selección de Estados Unidos. Crédito: AP

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Emociones en juego

Para millones de latinos en Estados Unidos, este cambio no pasa desapercibido. Ver jugadores con historias similares, con raíces compartidas, genera una conexión más directa con la selección.

El equipo empieza a sentirse más cercano. Más representativo. Y, en un torneo como el Mundial, ese vínculo también juega y millones de hispanos seguirán los partidos con emociones nuevas.

Es que, aunque todavía falta para conocer la lista final, hay algo que ya está claro: la selección que jugará el Mundial en casa será una de las más diversas de su historia.

La presencia latina no solo crece. También empieza a tener peso real dentro del equipo. Y eso puede cambiar no solo cómo juega Estados Unidos, sino también cómo se vive ese Mundial desde las tribunas.

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