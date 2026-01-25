Qué le pasa al papá de Lionel Messi: la preocupación detrás del ícono mundial

Lionel Messi está viviendo un capítulo complicado fuera de la spotlight del fútbol. Su padre, Jorge Messi, atraviesa un problema de salud que generó preocupación en su entorno familiar y llevó a consultas con especialistas tanto en Estados Unidos como en Argentina para evaluar su estado y definir un camino de atención médica integral.

La salud de Jorge Messi, padre y figura clave en la vida del futbolista, motivó consultas médicas con especialistas. Crédito: Manu Fernandez | AP

La noticia no está oficialmente detallada por partes médicos, pero fuentes cercanas al jugador confirmaron que la situación motivó que Messi se involucrara directamente en coordinar evaluaciones clínicas. Según trascendió, el mediocampista Rodrigo De Paul, amigo y compañero en el Inter Miami, ayudó a contactar a especialistas para obtener segundas opiniones.

Lo que se sabe (y no se sabe) sobre la salud de Jorge Messi

Hasta ahora no hay una confirmación pública de un diagnóstico concreto ni de la gravedad específica del problema. Lo que sí trascendió es que la familia decidió realizar interconsultas médicas en Rosario y Buenos Aires tras las primeras evaluaciones, un paso común cuando se busca profundizar estudios o explorar distintos enfoques terapéuticos.

La decisión de retornar a Argentina tras la consulta inicial en Estados Unidos subraya la importancia de un enfoque multidisciplinario y cercano al entorno familiar, además de permitir que Jorge Messi esté cerca de su red de apoyo y manejo médico tradicional.

Por qué la familia Messi está en alerta

El fuerte vínculo entre Lionel y su padre va más allá de la paternidad: Jorge Messi fue una figura central en la vida del capitán argentino desde sus orígenes. Lo acompañó sus primeros pasos futbolísticos, se mudó a España para facilitar su tratamiento durante la infancia y siempre ha sido un pilar en su carrera profesional.

María Sol Messi, hermana del jugador, junto a su madre Celia y su padre Jorge en el casamiento de Lionel y Antonella. Crédito: Victor R. Caivano | AP

Esa relación cercana explica parte de la reacción emocional y práctica de Messi ante esta situación: no se trata únicamente de un familiar enfermo, sino de un apoyo clave en la historia personal y profesional del astro mundial.

Un momento para equilibrar responsabilidad y cariño

Mientras Jorge Messi continúa con sus estudios y consultas médicas, Lionel se mantiene con sus compromisos profesionales con el Inter Miami, entrenando y preparándose para la temporada. Ese equilibrio entre vida personal y exigencias de su carrera no es sencillo, pero en su entorno aseguran que el jugador busca estar presente en ambos frentes.

El fútbol europeo y estadounidense no han dejado de lado el tema. Medios deportivos internacionales señalan que clubes y compañeros entienden la situación y le han brindado apoyo y espacio para que Messi pueda transitar este momento con la calma y acompañamiento que requiere.

