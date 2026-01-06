Messi podría seguir ligado al fútbol como propietario de equipo

Lionel Messi, estrella del Inter Miami, volvió a hablar de su futuro y dejó una definición clara sobre el rol que imagina una vez que cuelgue los botines. En una extensa entrevista concedida al canal de streaming Luzu, el capitán argentino descartó verse como entrenador y reveló que su mayor interés está puesto en convertirse en propietario de un club.

“No me veo como DT, pero me gustaría ser propietario de un club”, afirmó el jugador de la Selección Argentina, quien atraviesa la etapa final de su carrera profesional.

Durante la charla, Messi repasó distintos momentos de su trayectoria y reflexionó sobre el camino recorrido, tanto a nivel de clubes como con la selección argentina. “El fútbol me regaló mucho más de lo que pensaba. Cuando parecía que era imposible llegaron los trofeos con la Selección, que era lo más deseado. Llegó la Copa América y dije ‘bueno, ya está’ y después vino Qatar. Por eso miré al palco y dije ‘ya está’. Todo lo que venga es de arriba. Más que agradecido”, expresó el rosarino, en referencia a los títulos conquistados en los últimos años.

⏩#MessiEnLuzu ni técnico, ni mánager, lo que quiere ser Messi cuando se retire es: Propietario de un club. #NadieDiceNada pic.twitter.com/5gPZ2j6QwV — El Impacto (@elimpactocom) January 6, 2026

Si bien renovó recientemente su contrato con Inter Miami hasta 2027 y no fijó una fecha concreta para el retiro, Messi reconoció en varias ocasiones que está transitando los últimos capítulos de su carrera. En ese contexto, comenzó a proyectar qué lugar ocupará dentro del fútbol cuando deje la actividad profesional.

Un futuro fuera de la cancha y una vida más tranquila en Miami

Al profundizar sobre sus planes post-fútbol, Messi explicó qué lo motiva más allá del rol de jugador. “Técnico no me veo. Mánager me gusta, pero más me gustaría ser propietario. Me gustaría tener mi propio club, arrancar desde abajo, hacerlo crecer. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante. Si tengo que elegir es lo que más me llamaría”, señaló.

En la misma entrevista, el astro argentino también habló de su vida cotidiana en Estados Unidos y marcó diferencias con su etapa en Barcelona. “Acá vivo mucho más tranquilo. Acá todo es más americano. No le dan tanta importancia al fútbol. En Barcelona lo hacía. La gente como que estaba acostumbrada, viví toda mi vida ahí”, contó. Además, remarcó que su rutina gira en torno a su familia y, especialmente, a sus hijos.

Messi también se refirió al valor de su entorno y a los proyectos que lo entusiasman fuera del campo de juego. “Tengo la gente que me rodea que me ayuda muchísimo. Siempre, toda mi vida, pensé en el fútbol, pero lo único que tenía en la cabeza era jugar a la pelota. Me gusta, intento aprender porque es algo nuevo para mí”, explicó, al tiempo que destacó iniciativas como la Messi Cup, orientadas a brindar experiencias formativas a jóvenes futbolistas.

La entrevista, realizada a comienzos de diciembre de 2025 antes de su viaje a Rosario para las fiestas, mostró a un Messi reflexivo, enfocado en disfrutar el presente y en construir un futuro ligado al fútbol, pero desde un lugar distinto. Sin pensar en el banco de suplentes, el campeón del mundo empieza a imaginarse como un actor clave en la formación y el crecimiento de nuevos talentos.



