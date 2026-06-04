FIFA revoluciona las ceremonias del Mundial 2026: Habrá nueva experiencia para jugadores y aficionados

La FIFA presentó oficialmente el nuevo concepto de las ceremonias previas a los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una propuesta que busca fortalecer la conexión entre los aficionados, los jugadores y el espectáculo dentro de los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó que los asistentes vivirán una experiencia más inmersiva y emocional gracias a la incorporación de nuevos elementos visuales, grandes banderas nacionales y una puesta en escena diseñada para aumentar la expectativa antes del silbatazo inicial.

La FIFA apuesta por una experiencia inmersiva en el Mundial 2026

Como parte de esta renovación, cada estadio se transformará en un escenario compartido entre las selecciones y sus seguidores. El concepto estará inspirado en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y buscará que cada espectador, sin importar su ubicación en las tribunas, forme parte activa del espectáculo.

Para lograrlo, se desplegarán banderas gigantes de los países participantes y diversos elementos visuales estratégicamente colocados sobre el terreno de juego para reforzar la identidad de cada selección y generar un ambiente único antes de cada partido.

Fan-centric pre-match ceremony to debut at @FIFAWorldCup 2026



FIFA has unveiled a bold new vision for pre-match ceremonies at the FIFA World Cup 2026 designed to deepen the connection between players and fans while elevating a moment already rich with anticipation: — FIFA (@FIFAcom) June 4, 2026

Así será la entrada de los jugadores antes de cada partido

La FIFA informó que los futbolistas ingresarán al campo acompañados por integrantes del programa juvenil y atravesarán un arco especial instalado cerca del túnel de vestuarios.

Además, se colocará un mosaico sobre el círculo central, se distribuirán banderas nacionales y se incorporarán elementos gráficos oficiales de la FIFA en distintos puntos del estadio.

Todos los convocados participarán durante los himnos nacionales

Uno de los cambios más llamativos será el protagonismo que tendrán todos los jugadores convocados para cada encuentro.

Durante la interpretación de los himnos nacionales, no solo estarán presentes los once titulares. También participarán los suplentes, quienes formarán un círculo alrededor de la pancarta ubicada en el centro del campo junto a sus compañeros y los árbitros.

El objetivo es que todos los integrantes de las selecciones compartan un mismo momento de orgullo y representación nacional en el escenario más importante del fútbol mundial.

“Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol —afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”.

Habrá más novedades en las fases finales del torneo

Tras la interpretación de los himnos nacionales, se mantendrán los procedimientos tradicionales previos al inicio de cada encuentro, como los saludos protocolarios, las fotografías oficiales de los equipos titulares y el sorteo entre los capitanes.

Sin embargo, la FIFA adelantó que conforme avance la competición se incorporarán nuevos recursos visuales para aumentar el impacto del espectáculo. Entre ellos destacan efectos de humo de colores y pirotecnia en determinados partidos.

El Mundial 2026 busca elevar el espectáculo dentro y fuera de la cancha

Con estas modificaciones, la FIFA pretende ofrecer una experiencia más cercana, emocionante y participativa para los millones de aficionados que asistirán a los partidos de la Copa Mundial 2026, un torneo que marcará una nueva etapa en la presentación de los encuentros internacionales y en la interacción entre las selecciones y sus seguidores.

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