¿Qué lleva un mundialista en su maleta?

El Mundial de 2026 comenzará en los próximos días. Los clubes europeos emprenden su viaje a Estados Unidos, Canadá y México, según sea cada caso en particular. Borja Iglesias, futbolista de la selección de España, reveló cuáles son los objetos que incluyó en su maleta.

En una entrevista publicada por EFE, Borja Iglesia mencionó tres imprescindibles para el viaje con la selección de España. El veterano delantero prioriza su gusto por el café, los videojuegos y la fotografía.

“Me llevo mi set para hacer café de filtro, que compartiré con quien le guste, una cámara de fotos, siempre llevo alguna, y la Nintendo para jugar al Mario Kart”, dijo el delantero.

El delantero de 33 años tendrá su primera experiencia en una Copa del Mundo. Pero Borja Iglesias no se deja influenciar por la ansiedad. El atacante del Celta de Vigo prioriza el bienestar colectivo.

“No elegimos los tiempos. Me apetece marcar gol, pero firmo no hacerlo y que vaya todo bien“, aclaró.

?? "Nunca he sido mucho de prometer cifras. Mi intención es venir a trabajar con una sonrisa y siempre sumar".



?? "Si tengo oportunidades las aprovecharé y, si no, animaré desde fuera como el que más".



?? @BorjaIglesias9, jugador internacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/uk6E1c87xM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 3, 2026

Recuerdos de Sudáfrica 2010

En el Mundial de Sudáfrica 2010, España conquistó el primer y hasta ahora único Mundial de su historia. Aquella Copa del Mundo sonaba al ritmo de la cantante colombiana Shakira. 16 años más tarde, el Mundial vuelve a tener la misma voz. Los recuerdos son gratos para el conjunto español.

''Shakira'':

Porque estrenó el video oficial de Dai Dai, la canción del Mundial 2026 pic.twitter.com/4cH20wN3jb — Es tendencia en ? (@EsTendenciaEnX) May 23, 2026

“Lo he visto porque lo han comentado mis amigos. Pero en el vestuario, la gente está pensando en el camino que tenemos nosotros y que es en lo que tenemos enfocarlo. Eso está muy bien, es divertido, pero luego el camino es más difícil”, sentenció.

La selección española quedó enmarcada en el Grupo H de la Copa del Mundo. La “Roja” debutará el lunes 15 de junio contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium. El grupo lo completan las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay.

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