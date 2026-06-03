Hugo Sánchez explica qué le falta a México para ganar el Mundial

La selección mexicana tendrá una difícil tarea en el Mundial de 2026. Al ser uno de los anfitriones, al igual que Estados Unidos y Canadá, México tiene la responsabilidad de hacer un buen papel en el torneo. Ganar el Mundial luce un reto muy ambicioso, pero Hugo Sánchez tenía esa meta en mente durante su proceso.

El exjugador del Real Madrid considera que la mentalidad del futbolista mexicano y su entorno les juegan en contra. Hugo Sánchez reconoce que en México no se creen capaces de levantar la Copa del Mundo. Esta sería la principal razón por la que El Tri no ha conseguido mejores resultados.

“Cuando me presentaron como seleccionador, yo dije: ‘ojalá me den tres períodos mundialistas, estamos hablando de 12 años, y que yo sí me comprometía a ser campeón del mundo con México como director técnico.‘ ¿Qué significa? Que yo sí me la creo, y siempre me la he creído porque ahí están mis logros a nivel individual”, dijo Sánchez en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Hugo Sánchez recordó la incredulidad con la que lo observaban tras plantear sus objetivos. No había una convicción real sobre la posibilidad de que México pueda levantar una Copa del Mundo de la FIFA.

“Me dio mucha tristeza que los principales respaldos, que eran los dueños y los presidentes de los equipos, se me quedaron mirando como diciendo: ‘¿Qué dice?, ¿está loco?‘”, recordó.

No solo somos 26? Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Este es el argumento sobre el que se sostiene Hugo Sánchez para explicar la falta de resultados en la historia del fútbol mexicano. En el entorno futbolero azteca se habla mucho más de superar los octavos de final, que de levantar la Copa del Mundo. La mentalidad ha hecho que El Tri no pueda avanzar, según la percepción de Hugo Sánchez

“Entonces les dije: ‘¿Saben por qué no vamos a salir campeones?’ Porque ustedes no se la creen. Entonces falta eso, creérsela. No solamente ellos, sino todos porque realmente tenemos las mismas capacidades que cualquier ser humano de cualquier otro país”, concluyó.

México en el Mundial 2026

La selección mexicana debutará el 11 de junio en el duelo inaugural ante Sudáfrica. En el Estadio Azteca iniciará el camino de El Tri. El segundo duelo será contra Corea del Sur el 18 de junio. Este partido se desarrollará en el estadio Akron de Guadalajara. El último duelo de la primera ronda se disputará el 24 de junio ante la selección de República Checa en el Estadio Azteca.

Los números oficiales de nuestra Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026. ???#SomosMéxico ???? pic.twitter.com/4kk4LvkeZY — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

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