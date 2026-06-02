Hugo Sánchez no siente el reconocimiento a su carrera en México

Hugo Sánchez es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mexicano. El “Pentapichichi” dejó una huella en el fútbol nacional e internacional. A pesar de ser muy querido en México, Sánchez reveló que no siente un puesto reconocimiento a su carrera en su país.

En una conversación con Javier Hernández, Hugo Sánchez fue cuestionado sobre su propia percepción en el fútbol mexicano. “Hugol” se siente querido por el público mexicano, pero considera que su carrera no está muy bien valorada y estimada por las entidades que rigen el balompié azteca.

“Sí, me siento valorado, pero no hay el reconocimiento que debería de ser porque una cosa es la valoración y otra cosa es demostrar o reconocer“, dijo Sánchez en su entrevista con Chicharito.

Esta percepción puede estar relacionada con sus participaciones en el fútbol mexicano tras su retiro. Procesos no le han sobrado al “Pentapichichi” en los banquillos. Incluso, con la selección mexicana no han mantenido buenas relaciones tras su proceso.

A pesar de no sentir un gran reconocimiento por su carrera, Hugo Sánchez rememoró un gran consejo del legendario Luis Aragonés. ”Me dijo: ‘En esta vida hay que hacer cosas grandes. Si haces cosas grandes, vivirás para siempre’”, recordó.

La huella de Hugo Sánchez

Hugo Sánchez marcó más de 400 goles en su carrera profesional. El exdelantero mexicano dejó grandes números en Europa con la camiseta del Atlético de Madrid, Rayo Vallecas, pero especialmente con el Real Madrid, club en el que marcó más de 200 goles. “Hugol” conquistó hasta 5 campeonatos de goleo en España y levantó 14 trofeos colectivos a nivel clubes.

Con la selección mexicana, Hugo Sánchez tuvo 58 apariciones oficiales. El “Pentapichichi” anotó 29 goles con la camiseta de El Tri. “Hugol” levantó 1 trofeo con la camiseta de su país (Campeonato de Naciones de la Concacaf en 1997). Sánchez lideró a México en el subcampeonato de la Copa América de 1993.

It's S for Saturday so today it's the turn of a player that always reminds me of Mexico 86.



Hugo Sanchez #mexico86 #RealMadrid pic.twitter.com/q4NkKWBtBp — Retro Football Network (@retrofootballnw) March 26, 2022

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