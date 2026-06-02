JC Chávez pone su granito de arena con la selección de México

Cualquier ayuda siempre sumará a favor del éxito de la selección de México en el Mundial 2026, que se encuentra a la vuelta de la esquina y donde el Tricolor debutará en diez días más. Por esa razón, el apoyo moral que brindó la leyenda viviente del boxeo mundial Julio César Chávez será muy valorado.

Así lo percibieron los integrantes del Tricolor que convivieron con el ex multicampeón mundial y con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, que aprovecharon un receso en las actividades de los jugadores para convivir con ellos y manifestarles su apoyo incondicional en el gran evento internacional que está por venir.

¡Visita de alto impacto! ??@Jcchavez115 visitó a nuestros seleccionados durante su preparación para la Copa del Mundo y de paso dejó algunos tips. ?#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/cDiZsiiVsn — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 3, 2026

Entre abrazos, fotografías y aplausos, el encuentro sirvió para unir dos disciplinas que han marcado la historia deportiva del país, pero sobre todo para darles las mejores vibras en una competencia donde empezará a rodar el balón el próximo jueves a las 13:00 horas locales.

“Es todo un honor estar junto a la máxima gloria del boxeo mexicano, y les agradezco mucho a todos por habernos recibido. Que cada gota de sudor y lágrimas. Que todo su esfuerzo valga la pena. Que Dios los bendiga, que viva México, y que vivan todos ustedes”, expresó Mauricio Sulaimán ante el plantel, acompañado por el director deportivo Duilio Davino y el entrenador Javier Aguirre.

La intervención de Julio César Chávez con los jugadores y cuerpo técnico estuvo llena de experiencias de su histórica carrera como campeón mundial y envió un mensaje de confianza a los futbolistas mexicanos de cara al desafío mundialista.

“Escucho muchas cosas sobre llegar al quinto partido, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos”, señaló Julio César Chávez frente al grupo.

El excampeón mundial también habló sobre la importancia de la fortaleza mental y la capacidad para superar adversidades en la máxima competencia: “Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado. Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande”, añadió.

Como parte del encuentro, Chávez entregó guantes autografiados a los integrantes de la Selección Mexicana, mientras que la Federación Mexicana de Futbol correspondió con camisetas personalizadas para ambos invitados, con el dorsal 26 en la espalda.

Julio César Chávez visitó la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. La leyenda del boxeo compartió experiencias, consejos y mensajes de motivación con los dirigidos por Javier Aguirre, en un encuentro marcado por el orgullo de representar a México y? pic.twitter.com/g77bFJ8IJF — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) June 3, 2026

La velada concluyó con una fotografía oficial que inmortalizó el momento. Más allá de la imagen, la visita dejó un mensaje claro para el Tri: representar a México implica cargar con los sueños de millones de personas, una responsabilidad que Chávez y Sulaimán buscaron reforzar antes de que el equipo emprenda el camino hacia una nueva aventura mundialista.

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