El Tri acelera rumbo al Mundial 2026: Aguirre dirige su primer entrenamiento tras anunciar la lista final

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó para la Selección Mexicana. Apenas unas horas después de que Javier Aguirre revelara la convocatoria definitiva para el torneo, el conjunto nacional volvió a los entrenamientos con un ambiente de optimismo y concentración de cara a su debut mundialista.

Bajo la supervisión del “Vasco” y de su auxiliar Rafael Márquez, el equipo trabajó este lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado en las afueras de la Ciudad de México, donde comenzó a afinar detalles para los compromisos que marcarán el cierre de su preparación.

Los lesionados dan señales positivas a Javier Aguirre

Una de las noticias más alentadoras para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana fue la evolución mostrada por varios futbolistas que llegaron a la concentración con molestias físicas y cuya presencia en el Mundial 2026 generaba dudas.

Los mediocampistas Édson Álvarez y Luis Chávez, así como los atacantes César Huerta, Alexis Vega y Santiago Giménez, participaron en los trabajos físicos y técnicos programados para la jornada.

Los cinco elementos realizaron ejercicios de carrera, cambios de dirección y trabajos con balón, dejando buenas sensaciones sobre su recuperación y su posible puesta a punto para el arranque de la competencia.

Javier Aguirre no baja la intensidad en el CAR. ????



La Selección Mexicana mantiene el ritmo de trabajo con la misión de fortalecer el estilo de juego.



La buena noticia para el Tri es que Gilberto Mora ya luce recuperado y entrenó al parejo de sus compañeros. pic.twitter.com/jgBYqpGofz — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 8, 2026

El amistoso ante Serbia será la última gran prueba del Tri

La Selección Mexicana enfrentará a Serbia este jueves en lo que representará su último partido de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo.

Se espera que Javier Aguirre utilice una alineación muy similar a la que presentará en el partido inaugural frente a Sudáfrica, encuentro programado para una semana después y que marcará el comienzo del camino de México en el torneo.

El duelo servirá para evaluar el estado físico de varios jugadores, además de permitir al cuerpo técnico ajustar aspectos tácticos antes de la competencia oficial.

México busca dejar atrás el recuerdo de Qatar 2022

El combinado nacional afrontará el Mundial 2026 con la intención de recuperar protagonismo en los escenarios internacionales.

Después de encadenar siete Copas del Mundo consecutivas avanzando a los octavos de final, la participación en Qatar 2022 terminó de manera prematura con la eliminación en la fase de grupos bajo el mando de Gerardo Martino.

Ahora, con la ventaja de ser uno de los países anfitriones, el objetivo es volver a competir por un lugar entre las selecciones más destacadas del torneo.

El grupo que enfrentará la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La misión inmediata para Javier Aguirre será conquistar el liderato del Grupo A, sector en el que la Selección Mexicana compartirá actividad con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Finalizar en el primer puesto permitiría al Tri disputar la siguiente ronda en el Estadio Azteca, una situación que podría representar una ventaja importante gracias al respaldo de la afición mexicana.

La expectativa dentro del cuerpo técnico es aprovechar la localía para construir un recorrido sólido y superar las fases iniciales del torneo.

Las bajas obligan a México a encontrar soluciones

Aunque la convocatoria final quedó definida, el panorama no ha estado exento de dificultades para el entrenador nacional.

La Selección Mexicana sufrió las ausencias por lesión del portero Luis Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el mediocampista Marcel Ruiz, tres futbolistas que estaban considerados dentro del proyecto rumbo al Mundial.

Pese a ello, Aguirre mantiene la confianza en una base de jugadores que atraviesa un buen momento competitivo tanto en la Liga MX como en el futbol europeo.

El Tri tendrá un entrenamiento más antes de enfrentar a Serbia

La preparación continuará este martes con la penúltima práctica antes del amistoso internacional frente a Serbia.

Será una sesión clave para que Javier Aguirre termine de definir movimientos, variantes y posibles titulares en una Selección Mexicana que ya tiene la mirada puesta en el desafío más importante del ciclo: competir en casa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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