“Tilón” Chávez derrama lágrimas tras la convocatoria de su hijo Mateo al Mundial 2026

La convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una de las historias más emotivas rumbo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El protagonista no fue únicamente Mateo Chávez, quien logró un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre, sino también su padre, Paulo César “Tilón” Chávez, quien vivió un momento cargado de sentimientos encontrados tras conocer la noticia.

A casi tres décadas de haber sufrido una de las mayores decepciones de su carrera, el exfutbolista mexicano encontró una recompensa emocional al ver que su hijo forma parte del grupo de 26 jugadores que representarán al país en la próxima justa mundialista.

"Quedar fuera de un Mundial es el dolor más grande que yo tuve en mi carrera, y hoy ver que mi hijo (Mateo) forma parte de esta lista, me llena de orgullo" ??



El 'Tilón' Chávez entre lágrimas por la emoción de ver a su hijo en la lista de Javier Aguirre ?? ? pic.twitter.com/5ykUFPsuIg — Futbol Picante (@futpicante) June 1, 2026

Mateo Chávez se gana un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Después de consolidarse en el futbol europeo con el AZ Alkmaar de la Eredivisie, Mateo Chávez logró convencer al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre para integrarse a la lista final de la Selección Mexicana.

El lateral izquierdo competirá por la titularidad con Jesús Gallardo, uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel nacional y pieza importante de los Diablos Rojos del Toluca.

Su crecimiento en Países Bajos y el nivel mostrado durante la temporada fueron factores determinantes para recibir el llamado más importante de su carrera hasta el momento.

El recuerdo que aún duele: cuando Tilón Chávez quedó fuera de Francia 1998

La emoción de Paulo César Chávez tiene una explicación que va más allá de la convocatoria de su hijo.

El exjugador formó parte del proceso rumbo al Mundial de Francia 1998 y estuvo incluido en la lista preliminar de 24 futbolistas elaborada por el entonces entrenador Manuel Lapuente. Sin embargo, cuando llegó el momento de definir a los 22 elegidos para disputar la Copa del Mundo, fue uno de los descartados junto al defensor David Oteo.

Tras acompañar al grupo durante la preparación y realizar la gira previa por Europa, el sueño mundialista terminó abruptamente a pocos días del torneo.

Tilón Chávez no pudo contener las lágrimas en vivo

Durante una entrevista en el programa Futbol Picante de ESPN, el exseleccionado mexicano se quebró al recordar aquel episodio y al mismo tiempo celebrar el logro de su hijo.

“Pues llenos de orgullo la verdad, para mi fue una gran emoción, yo quedé fuera de un Mundial, la verdad que”, tuvo que pausar en este momento el ‘Tilón’ en entrevista en vivo en el programa estelar de la cadena ESPN llamado ‘Futbol Picante’ porque se rompió en un llanto conmovedor.

“Es el dolor más grande que yo tuve en mi carrera, quedar fue de un Mundial y hoy ver que mi hijo (Mateo Chávez) que forma parte de esta lista, me llena de de mucho orgullo la verdad”.

Las palabras del exfutbolista reflejaron el significado especial que tiene esta convocatoria para toda la familia Chávez.

La recompensa llegó en forma de Mundial para Mateo Chávez

Tras recuperar la compostura, el exjugador compartió la felicidad que vive junto a su familia ante la oportunidad que tendrá su hijo de disputar un torneo de esta magnitud en casa.

“Estamos muy contentos, estamos muy felices, va a ser acá en México y pues esperemos que a México le vaya muy bien”.

Posteriormente explicó el esfuerzo que realizó el joven defensor para consolidarse en Europa y abrirse camino hasta la Selección Mexicana.

“Yo tengo mucho contacto con él, de hecho acabamos de regresar de Holanda, bueno de Países Bajos, nos tocó convivir un rato con él, fueron meses de mucho estrés donde el estaba muy ilusionado, yo también estaba ilusionado, todos estábamos muy ilusionados, pero la verdad el se ganó su lugar en base a un gran esfuerzo, en base a hacer muchos sacrificios, no es fácil poder estar en Europa, poder estar en un clima tan complicado, poder estar solo, y gracias a Dios hoy le toca vivir esta parte de lo que es un Mundial”.

Una historia de perseverancia rumbo al Mundial 2026

La convocatoria de Mateo Chávez representa mucho más que un llamado a la Selección Mexicana. Para Paulo César “Tilón” Chávez significa ver cumplido un sueño que el futbol le negó como jugador hace 28 años.

Ahora, mientras México se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, padre e hijo podrán disfrutar desde perspectivas distintas una experiencia que marcará para siempre a la familia Chávez.

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