Sheinbaum destaca reporte de La Opinión sobre gobernadores de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el reporte publicado este lunes por el periodista Jesús García de La Opinión, quien dio a conocer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, tengan un ‘parole’ o permiso especial de entrada a los Estados Unidos, usado para casos de seguridad, luego de que su visa les fue cancelada.

“Bueno, ya todos vimos la información, está buena no”, manifestó la mandataria mexicana al ser cuestionada por un reportero sobre este tema durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

De acuerdo con lo publicado por este diario, al solicitarle vía correo electrónico al DHS información sobre los posibles permisos especiales a los gobernadores mexicanos, la dependencia negó haberlos otorgado.

“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a La Opinión.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Crédito: Anthony Vazquez | AP

La polémica sobre los presuntos permisos otorgados a los funcionarios mexicanos surge luego de que el diario estadounidense, Los Ángeles Times, revelara que la administración de Donald Trump investiga por la vía penal a Alfonso Durazo y a Américo Villarreal por presuntos nexos con el crimen organizado, lo que incluye vínculos con el narcotráfico y el contrabando de combustible.

“Generalmente este tipo de permisos le permite entrar a una persona al país sin una visa pero con el fin, normalmente de cooperar con Estados Unidos, como podría ser testificar en un gran jurado donde tiene que ser presencial. No estoy diciendo que los dos gobernadores de Tamaulipas y Sonora están cooperando, eso no lo tengo confirmado, lo que tengo confirmado es que tienen este tipo de permiso especial con unos protocolos muy estrictos, no es para ir de compras en Houston, digamos”, dijo Steve Fisher, periodista de Los Ángeles Times, al ser entrevistado por Jesús García de La Opinión.

“Esto evidentemente ha desatado una vorágine política, un asunto muy fuerte en México debido a investigaciones, acusaciones formales contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos justamente por el crimen organizado”, señaló Jesús García en un reporte especial para La Opinión el pasado 3 de junio.

La información revelada por este diario ha sido también retomada por medios mexicanos para su análisis y conversación.

“Un periodista, Jesús García, es de la La Opinión.com, Jesús García, dice que Estados Unidos ha negado que gobernadores de México tengan un permiso especial usado para casos de seguridad, eso es lo que dice este periodista”, comentó la conductora Adela Micha durante su programa “Me lo dijo Adela”, tras sostener una conversación con el Diputado Federal, Germán Martínez, este lunes 8 de junio.

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