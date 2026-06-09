Messi regresó con gol tras la lesión a una semana del debut en su sexto Mundial

La selección de Argentina cerró su etapa de preparación rumbo al Mundial de 2026 con una victoria por 3-0 sobre Islandia en un amistoso disputado en el estadio Jordan-Hare de Auburn. El encuentro marcó el regreso de Lionel Messi a las canchas tras la lesión sufrida recientemente con Inter Miami y dejó al vigente campeón del mundo listo para su estreno en la cita internacional.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni presentó una formación alternativa en el arranque del compromiso, aunque logró tomar rápidamente el control del juego. La recompensa llegó a los ocho minutos, cuando Valentín Barco aprovechó un rebote cerca del área y venció al guardameta Elías Rafn Ólafsson con un remate que abrió el marcador.

Durante gran parte de la primera mitad, la Albiceleste monopolizó la posesión del balón y manejó los tiempos del partido. Sin embargo, pese a generar situaciones favorables, no consiguió ampliar la ventaja antes del descanso frente a un rival que ofreció poca resistencia ofensiva.

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Cambios, regreso de Messi y una nueva marca histórica

La segunda mitad presentó una imagen diferente. Scaloni realizó seis modificaciones de entrada, incorporando a varios habituales titulares. Cristian Romero reforzó la defensa, mientras que Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul ingresaron para darle mayor dinamismo al mediocampo.

El momento más esperado por los aficionados llegó en el minuto 69, cuando Lionel Messi saltó al terreno de juego. Apenas un minuto después de su ingreso, el capitán argentino participó en una acción decisiva. Lautaro Martínez recibió una habilitación y fue derribado dentro del área por el arquero islandés, lo que derivó en un penal señalado por el árbitro estadounidense Rosendo Mendoza.

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Messi asumió la ejecución y convirtió desde los once pasos para establecer el 2-0 parcial. El tanto tuvo un significado especial más allá del resultado, ya que le permitió convertirse en el jugador de mayor edad en marcar un gol con la camiseta de la selección argentina.

El delantero de Inter Miami consiguió la anotación con 38 años, 11 meses y 14 días, superando el registro que pertenecía a Ángel Amadeo Labruna. El histórico atacante de River Plate había fijado la marca el 7 de julio de 1957, cuando anotó ante Brasil en el estadio Maracaná con 38 años, 9 meses y 8 días.

Argentina cerró la noche con otra acción protagonizada por su capitán. A los 86 minutos, Messi participó en una combinación junto a Lautaro Martínez que terminó con una asistencia para Thiago Almada, encargado de sellar el definitivo 3-0.

Con este resultado, la selección argentina concluirá su preparación y se trasladará a Kansas City para continuar su concentración mundialista. Allí aguardará su debut en el Grupo J, previsto para el próximo martes frente a Argelia. Austria y Jordania completan la zona de los campeones defensores.

Islandia, por su parte, enfocará ahora su atención en la Liga de Naciones de la UEFA. Su próximo compromiso oficial será el 29 de junio, cuando enfrente a Estonia en el Grupo H del torneo continental.

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