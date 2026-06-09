¿Qué selección ganará el Mundial 2026? Este juego online lo calcula con datos reales de redes sociales

El fútbol y la tecnología están fusionados como nunca antes, y el Mundial de la FIFA 2026 es la prueba más contundente de eso. Mientras los aficionados debaten en las redes sociales quién levantará la copa en Estados Unidos, México o Canadá, una herramienta digital interactiva ya está calculando al posible campeón con una lógica que mezcla datos reales, influencia digital y el poder de los seguidores en redes sociales. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede usarla.

La premisa es sencilla pero adictiva: el juego online, desarrollado por la firma SocialPubli, determina cuál selección nacional tiene más probabilidades de ganar el torneo según la suma total de seguidores en redes sociales de sus jugadores convocados.

No importa si eres del Team Messi o del Team Cristiano, porque aquí lo que cuenta son los números reales, los millones de personas que siguen a cada estrella en Instagram, TikTok y demás plataformas. El usuario elige cualquier combinación de selecciones, enfrenta un equipo contra otro y el sistema calcula cuál saldría victorioso basándose en ese peso digital. El resultado puede sorprender, emocionar o incluso indignar. Esa es exactamente la gracia.

Un juego que convierte el fútbol en datos (y es imposible no engancharse)

La mecánica del juego es tan intuitiva que cualquier persona puede empezar a usarla en segundos. Seleccionas dos selecciones, el sistema suma el total de seguidores de los jugadores de cada equipo y determina al ganador digital. ¿Qué pasaría si enfrentas a Brasil contra Francia? ¿Y si pones a Argentina a competir contra España? Las combinaciones son casi infinitas y cada resultado genera conversación, porque a veces el ganador no es el que todos esperan.

Lo interesante de este enfoque es que abre el debate de una forma completamente nueva. No estamos hablando solo de rendimiento deportivo, sino del peso cultural y social que un equipo tiene a nivel global. Una selección con estrellas masivamente seguidas en redes no solo mueve multitudes en los estadios, también moviliza marcas, patrocinadores y audiencias de todo el planeta.

Los 5 jugadores con más seguidores en el Mundial 2026

Para entender por qué ciertos equipos dominan el ranking digital, hay que conocer a los jugadores que mueven las agujas en redes sociales. Estos son los cinco futbolistas más influyentes del torneo según el análisis de SocialPubli:

Cristiano Ronaldo encabeza la lista con más de 650 millones de seguidores en Instagram , siendo el mayor activo digital del deporte mundial. Su paso por Al Nassr en Arabia Saudí disparó las visualizaciones de la liga saudí de 25 millones anuales a más de 260 millones en 2025. Una sola publicación suya puede mover mercados enteros.

encabeza la lista con , siendo el mayor activo digital del deporte mundial. Su paso por Al Nassr en Arabia Saudí disparó las visualizaciones de la liga saudí de 25 millones anuales a más de 260 millones en 2025. Una sola publicación suya puede mover mercados enteros. Lionel Messi se ubica en segundo lugar con más de 500 millones de seguidores en Instagram . Su llegada al Inter Miami CF triplicó el precio de las entradas del club y lo convirtió en uno de los equipos más comentados del continente americano. La publicación de su campaña con LEGO superó los 19 millones de “me gusta” en menos de 48 horas.

se ubica en segundo lugar con . Su llegada al Inter Miami CF triplicó el precio de las entradas del club y lo convirtió en uno de los equipos más comentados del continente americano. La publicación de su campaña con LEGO superó los 19 millones de “me gusta” en menos de 48 horas. Kylian Mbappé ocupa el tercer puesto con más de 130 millones de seguidores . El delantero francés genera aproximadamente 25 millones de dólares anuales en ingresos fuera del campo según Forbes, y es uno de los referentes más claros en la intersección entre fútbol, moda y cultura digital, con acuerdos vigentes con firmas como Dior.

ocupa el tercer puesto con . El delantero francés genera aproximadamente 25 millones de dólares anuales en ingresos fuera del campo según Forbes, y es uno de los referentes más claros en la intersección entre fútbol, moda y cultura digital, con acuerdos vigentes con firmas como Dior. Vinícius Jr. llega al cuarto lugar con más de 55 millones de seguidores en Instagram y nada menos que 14 contratos activos con marcas internacionales. Es uno de los jugadores con mayor crecimiento en interacción digital dentro del fútbol europeo y cada vez consolida más su figura como fenómeno global.

llega al cuarto lugar con y nada menos que 14 contratos activos con marcas internacionales. Es uno de los jugadores con mayor crecimiento en interacción digital dentro del fútbol europeo y cada vez consolida más su figura como fenómeno global. Lamine Yamal cierra el Top 5 gracias a sus más de 30 millones de seguidores en Instagram y registra un crecimiento exponencial en TikTok. El joven español es el conector perfecto entre las grandes marcas y la Generación Z, lo que lo posiciona como uno de los perfiles con mayor proyección digital del torneo.

En definitiva, este juego no solo suma seguidores, también suma conversación, curiosidad y una nueva forma de mirar el Mundial 2026 desde la pantalla. La pasión por el fútbol ahora también pasa por los números digitales, y eso convierte cada enfrentamiento en algo mucho más entretenido, social y viral.

Sigue leyendo:

• Una supercomputadora simuló 10,000 veces el Mundial 2026 y este sería el campeón

• Mundial 2026: ¿Cómo evitar las estafas en la compra de boletos?

• Arranca el Mundial 2026: Guía del debut de EE.UU. y el Fan Festival en Los Ángeles