El “Vasco” Aguirre tendría definido el once inicial para debutar vs. Sudáfrica

Israel Reyes sería la única variante en el once inicial de la selección de México para el duelo del debut en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, según se pudo conocer al finalizar el entrenamiento del cuadro nacional de este martes realizado en el Centro de Alto Rendimiento.

La novedad es que durante la práctica, el técnico nacional “Vasco” Aguirre utilizó en el once titular al jovencito Diego Ochoa de las Chivas del Guadalajara, por lo que no tardaron en generarse las especulaciones sobre una posible sorpresa en la nómina del Tricolor.

??SELECCIÓN??



Mañana lluviosa en el Centro de Alto Rendimiento??????



Estamos a 4 días del debut del Tri vs Sudáfrica ??



¿QUÉ LES PARECE ESTE 11 TITULAR?



¿Quién falta? ¿Quién sobra?



Los leo?? pic.twitter.com/j8DW4JOWJw — Gibrán Araige (@GibranAraige) June 7, 2026

Pero la realidad es que la presencia del jovencito del cuadro tapatío se debió a que se encuentra concentrado con la Sub 23 en el Centro de Alto Rendimiento y Aguirre no ha dudado en utilizar a estos jovencitos para cubrir varias ausencias en los entrenamientos, debido a que varios jugadores llevan a cabo trabajo diferenciado en la concentración del cuadro nacional.

El canterano de Chivas fue utilizado como ‘sparring’, para completar el entrenamiento del tricolor. Cabe destacar que no tiene ningún tipo de posibilidades de ser parte del equipo en caso de una lesión, pues no es parte de la prelista de 55 jugadores que formó Javier Aguirre.

Se asegura que Aguirre ha apostado por Erik Lira para el mediocampo en lugar de Edson Álvarez debido a que el jugador que militó en el Fenerbahçe de Turquía no ha recuperado su mejor estado físico, mientras que Israel Reyes jugaría por Jorge Sánchez en el único movimiento del último once inicial que enfrentó a Serbia en la ciudad de Toluca, Estado de México.

La única forma en que Edson Álvarez inicie el partido contra los Bafana Bafana es que el “Vasco” Aguirre se incline por la experiencia de dos Mundiales, en Rusia 2018 y Qatar 2022, para de esta forma tener mayor fortaleza en esta zona donde puede ser clave entre la victoria y la derrota.

A un día de la inauguración, el TRI no baja el ritmo. ??? La selección continúa con su preparación y la mira puesta en hacer historia. ¿Cómo ves a México para este Mundial? ?



?:@ilianyaparicio pic.twitter.com/XjFw099YsJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 9, 2026

La alineación de México sería con Raúl “Tala” Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez, con lo cual tendrían la responsabilidad de iniciar el duelo en busca de la primera victoria mundialista.

¡TODOS QUIEREN VER AL TRI! ????



Con el clásico torito, la Selección Mexicana pule en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) los últimos detalles rumbo al debut en el Mundial 2026.



GRUPO A (PARTIDOS)??



?11 de junio 2026



15:00 – México vs Sudáfrica

22:00 – Corea vs República? pic.twitter.com/z8oizZGFkB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 9, 2026

Javier “Vasco” Aguirre dirigió 25 partidos durante su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta cifra corresponde a su gestión desde su llegada en julio de 2024 hasta los duelos de preparación previos al arranque del torneo. Su balance en este ciclo fue altamente positivo, registrando 12 victorias, 7 empates y 5 derrotas, con lo que el Tri logró estabilizarse y conquistar la Copa Oro.

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