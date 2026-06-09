Guillermo Ochoa acepta que nos será fácil dejar a la selección mexicana

Guillermo Ochoa es uno de los máximos referentes del fútbol mexicano. El guardameta del AEL Limassol reconoció que el Mundial de 2026 podría ser su último gran torneo con la selección mexicana. “Memo” acepta que no será fácil despedirse de El Tri.

El exguardameta de las Águilas del América entró en la convocatoria de un Mundial por sexta vez en su carrera. Guillermo Ochoa afronta esta convocatoria con mucha ilusión, pero también con nostalgia al calificarla como “la última”.

“Esta va a ser la última concentración, estoy ilusionado como si fuera la primera, emocionado de estar como siempre en la selección que es lo más importante y con muchas ganas de estar”, dijo Ochoa en unas declaraciones expuestas por Milenio.

?? “He dejado todo en la cancha”.



?? Guillermo Ochoa habla sobre su adiós a la Selección Mexicana. #Mundialistas con @MINELLIATAYDE pic.twitter.com/hCvg4ieZEi — Milenio (@Milenio) June 9, 2026

Guillermo Ochoa reconoció que no será sencillo dar un paso al costado en la selección mexicana. “Memo” se acostumbró a la presión y a los que representa estar concentrado con la selección nacional.

El veterano guardameta de 40 años aseguró que se ha estado preparando mentalmente para dejar de una vez por todas a la selección mexicana. No es una tarea sencilla. Un Mundial en casa es el escenario idóneo para cerrar una exitosa carrera con El Tri.

“Tiene su parte difícil porque han sido demasiados años en selección, no me veo haciendo una carrera sin eso, entonces no es fácil, pero he ido preparando esta etapa final con mucha conciencia y mucha tranquilidad, estoy listo, lo he entregado todo”, explicó.

Guillermo Ochoa con México

“Memo” forma parte de las convocatorias de la selección mexicana desde 2005. Desde entonces Guillermo Ochoa ha atajado 153 partidos con la camiseta de El Tri. Durante más de 13,500 minutos dentro del campo, “Memo” ha recibido 154 goles, pero ha mantenido su portería imbatida durante 63 compromisos.

El debut de Guillermo Ochoa con la selección mexicana fue el 13 de diciembre de 2005. En aquella ocasión, “Memo” disputó 45 minutos en la victoria de México 0-2 sobre Hungría. Más de 20 años más tarde, Ochoa sigue representando la bandera mexicana. “Eso es lo más bonito, que la gente se lleve un buen recuerdo, que les haga ilusión verme”, concluyó.

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