Maestros y familias de desaparecidos colapsan accesos al Estadio Azteca

A menos de 48 horas para la inauguración del Mundial 2026, las marchas por reclamos sociales en la CDMX, como la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de las familias de desaparecidos, pusieron en jaque a la FIFA por los bloqueos en los accesos al estadio Azteca.

Alrededor de las 10 de la mañana, los integrantes de ambos colectivos convergieron en una de las vías principales de acceso al tres veces escenario mundialista como lo es Calzada de Tlalpan al grado de mantener cerrado el acceso vehicular a unos cinco kilómetros de distancia del escenario donde México contra Sudáfrica pondrán a rodar el balón en la justa mundialista.

?Siguen las protestas en #Mexico en las cercanías del estadio #Azteca ??.



Fuerte dispositivo policial mantiene bloqueados los accesos al estadio Ciudad de México pic.twitter.com/Cu8Z4fkQ4j — Elvio José Franco (@elviofrancopy) June 9, 2026

Estas marchas generaron confusión, molestia y confrontaciones con los habitantes de estas zonas del sur de la ciudad, previendo lo que sucederá el próximo jueves en la fecha prevista para el inicio de la justa mundialista y donde se asegura que se recrudecerán los reclamos.

Para colmo, los dueños de los palcos del inmueble mundialista también se dieron cita en este mismo lugar para reclamar contra la FIFA por varias promesas incumplidas con respecto al uso de dichas localidades y que también ha generado una confrontación legal y que podría derivar en un reclamo social junto con el de la CNTE.

Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se vieron en la necesidad de realizar cortes de circulación para desviar el paso vehicular rodeando el inmueble mundialista, aunque se asegura que el jueves se asentarán en los cuatro accesos que existen para llegar a este mítico inmueble.

Circulación muy afectada

Alrededor de las 11:00 horas, el servicio del Tren Ligero que es la alternativa más viable para llegar al estadio, también se vio afectado por la interrupción del servicio

A las 10:40 de la mañana, el Tren Ligero, que conecta la terminal de Taxqueña con el Estadio y con Xochimilco, anunció el cierre de todas las estaciones hasta que concluya el tránsito de los manifestantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizó cortes en la circulación de Calzada de Tlalpan para garantizar la seguridad de los manifestantes, lo cual ha ocasionado fuertes congestiones viales en la zona.

Durante su tránsito hacia el sur, los manifestantes colgaron de un puente peatonal ubicado en la esquina de esta arteria con la Avenida de las Rosas una pancarta que convoca a boicotear el Mundial de futbol, la cual fue retirada tras unos minutos.

10 filas de policías

1 grua con bloques de concreto

1 camión de traslado de personal

1 vehículo de caballeriza



Es la muralla de la Policía de la CDMX para encapsular a la CNTE en Calzada de Tlalpan y División del Norte e impedir que llegue al Estadio Ciudad de México.



?El? pic.twitter.com/GGQoFAuvzD — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 9, 2026

Reportes indican que elementos de seguridad con cascos y escudos se desplegaron en las inmediaciones del Estadio Azteca, así como en el cruce de esta calzada y la avenida División del Norte. También se informa que fue instalado un muro y una barricada de camiones que obstruyen la vialidad para impedir el paso del contingente.

La CNTE exige, entre otras cosas, la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores y un incremento salarial al 100% al sueldo base.

Seguir leyendo: