Ollie Watkins comparó al fútbol de Arabia Saudita con la Premier League

Mucho se ha hablado del nivel del fútbol de Arabia Saudita. Los clubes de la Saudi Pro League han hecho millonarias contrataciones en los últimos años, pero se desconoce si esto es suficiente para que se aumente el nivel del torneo. Ollie Watkins considera que el fútbol árabe está a la altura de la Premier League.

Cristiano Ronaldo ha sido cuestionado por sus recurrentes declaraciones declaraciones en las que equipara al fútbol árabe con los grandes torneos de Europa. CR7 no se quedó solo en este análisis.

Para la temporada 2026-2027 de la Saudi Pro League, el Al Hilal hizo la contratación de Ollie Watkins. Proveniente el Aston Villa, el delantero inglés se ha sorprendido con el nivel de la Saudi Pro League.

“El nivel que vi hoy fue, sinceramente, de calidad Premier League. Fue un partido muy físico y exigente, y la calidad fue altísima”, dijo el atacante europeo tras primeros minutos en el torneo.

“El nivel de la Saudi Pro League es realmente TAN ALTO COMO EL DE LA PREMIER LEAGUE.



Muy físico, exigente, con muchísima calidad. El ambiente era increíble”.



Ollie Watkins, después de su debut con Al-Hilal. ?????????? pic.twitter.com/04es6wUBoX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 3, 2026

Ollie Watkins ya vio ación en un par de partidos de la Saudi Pro League. El delantero inglés jugó 45 minutos contra el Al Ahli y 88 minutos contra el Al Shabab. Watkins ya marcó su primer gol en el campeonato.

Otro millonario fichaje

El Al Hilal hizo una gran inversión para tener en sus filas a Ollie Watkins. El conjunto árabe desembolsó cerca de $69 millones de dólares para hacerse con los servicios del delantero inglés. Ollie firmó un contrato por tres temporadas en el club que dirige Simone Inzaghi.

“Lo supe enseguida cuando llegó la oferta. Vi el Mundial de Clubes y lo bien que jugaron. Siempre miro quién está arriba en la liga y ellos siempre están ahí (…) Quiero ganar títulos y creo que este equipo me va a dar la mejor oportunidad de hacerlo”, dijo el exjugador del Aston Villa.

?? OLLIE WATKINS DEBUT GOAL! ?



The England striker has had a dream start to life at Al Hilal!



He came off the bench at half time to score in a 3-0 win over Ivan Toney’s Al-Ahli side. #AVFC #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/JjcKrx7IRh — English Players Abroad (@EnglishAbroad1) September 1, 2026

Ollie Watkins es otra de las figuras que se suma al torneo árabe. El delantero inglés se sumará a la pelea por el campeonato de goleo, un renglón que ha sido protagonizado por Julián Quiñones, Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

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