Johan Vásquez pudo haber ido al fútbol de Arabia Saudita

Johan Vásquez ha logrado mantenerse firme en el fútbol europeo a pasar de los problemas colectivos de su club. El defensor mexicano es del agrado del entrenador español Míchel González. Vásquez pudo haber ido a Arabia Saudita, pero no le tenía mucha confianza a ese paso en su carrera.

El defensor mexicano fue una petición prioritaria de Míchel González durante su pasantía en los Pumas de la UNAM. El entrenador español confió en las cualidades de Vásquez antes de irse a Europa.

Luego de marcharse al fútbol italiano, los caminos de Míchel y Vásquez tomaron rumbos distintos. El estratega español dirigió al Al Qadsiah desde 2023. Míchel reconoció que intentó llevar a Vásquez al fútbol árabe.

“Es momento de que Johan de el salto a un club europeo de mayor envergadura. Durante mi estancia en Arabia Saudí le he querido contratar. Él tuvo ciertas reticencias, pero es un jugador de alto nivel europeo”, dijo González para Claro Sports.

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?? Il difensore del Genoa è il primo giocatore della @SerieA a scendere in campo alla @FIFAWorldCup 2026 nella vittoria della @miseleccionmx contro il Sudafrica ? pic.twitter.com/jHaKk8mtwQ — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 12, 2026

Míchel González abandonó el banquillo del Al Qadsiah en diciembre de 2025. Durante su estadía en el club, el conjunto árabe recibió 86 goles en 78 partidos. Esta era una estadística que González quería mejorar con la llegada de Vásquez.

Johan Vásquez en Europa

En agosto de 2021, Johan Vásquez dejó a los Pumas de la UNAM para tener su primera aventura europea con la camiseta del Genoa. El mexicano tuvo unos difíciles comienzos en la Serie A con clubes que descendían a la Serie B. Esto hizo que Vásquez cambiara de clubes, entre ellos el Cremonese.

En términos generales, Johan Vásquez ya tiene 170 partidos en el fútbol de Europa. El defensor de 27 añosos ya acumula más de 14,000 minutos dentro del campo. El exjugador de los Pumas ha convertido 8 goles en el balompié italiano.

Johan Vásquez in the first half vs South Africa:



? Most touches (54)

? Most passes (47)

? Most pass accuracy (97.9%)

? Most clearances for Mexico (3)

? Most interceptions (1)



An assured first-half display at the heart of Mexico's defence. ??#MEXRSA pic.twitter.com/J2cjwd4OYk — WhoScored (@WhoScored) June 11, 2026

El defensor nacido en Navojoa tiene un contrato vigente con el Genoa que finaliza en junio de 2028. Vásquez tiene un valor de mercado que ronda los $14 millones de dólares. En la actualidad, Míchel no comanda ningún proceso, pero no sería descabellado que el estratega español vuelva a interesarse por sus servicios en un futuro proceso.

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