Mundial 2026: resultados de los juegos del 12 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 13 de junio

Canadá y Estados Unidos vieron acción en el Mundial 2026. El conjunto canadiense igualó con 1-1 Bosnia y Herzegovina en Toronto. Estados Unidos sorprendió a todos con una goleada 4-1 sobre Paraguay. Conoce los partidos de hoy del Mundial 2026.

Canadá solo pudo rescatar un empate en su debut en el Mundial de 2026. El conjunto de Jesse March igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina en un duelo que se desarrolló en Toronto. Jovo Lukić y Cyle Larin fueron los autores de los goles. El conjunto canadiense sigue sin poder ganar su primer partido en una Copa del Mundo.

En el caso de Estados Unidos, el conjunto de Mauricio Pochettino dio un golpe de autoridad en medio de muchas dudas antes de inicio de la Copa del Mundo. Con goles de Giovanni Reyna, un doblete de Folarin Balogun y un autogol de Damián Bobadilla, la USMNT inició con el pie derecho en el Estadio Los Ángeles. Estados Unidos lidera el Grupo D.

Partidos del Mundial sábado 13 de junio

La acción no se detiene y el primer partido de la jornada será por el Grupo B. Qatar y Suiza se enfrentaran en el San Francisco Bay Area Stadium de California, Estados Unidos.

Este es un duelo que solo tiene un antecedente en la historia de estas dos selecciones. En noviembre de 2018, Qatar venció 1-0 a Suiza en un partido amistoso que se desarrolló en el Estadio Cornaredo de la ciudad de Lugano, Suiza.

Horario en Estados Unidos: 12:00 horas ET y 09:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

El siguiente duelo de la jornada sabatina será entre Brasil y Marruecos por el Grupo C. Este duelo se jugará en el New York New, Jersey Stadium de East Rutherford.

Este es el debut de la Canarinha de Carlo Ancelotti en la Copa del Mundo. Su rival no será sencillo. Marruecos viene de vencer a los brasileños en un amistoso en marzo de 2023 con goles de Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri.

Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

El último partido de la jornada será el compromiso entre Haití y Escocia. El conjunto europeo es claro favorito en un partido inédito que se desarrollará en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts.

La selección haitiana regresa a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia. El conjunto de Concacaf vuelve a la fase de grupos tras el Mundial de Alemania 1974.

Escocia va por una hazaña similar en este Grupo C. En su novena participación en los Mundiales, el conjunto europeo intentará trascender de la primera ronda por primera vez en la historia.

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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