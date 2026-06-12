Guillermo Ochoa no pierde la esperanza de jugar en el Mundial de 2026

Por primera vez desde el Mundial de Brasil 2014, la selección mexicana tiene a una nueva pieza en su arco. Raúl Rangel se estrenó en Mundiales con un 2-0 ante Sudáfrica. En el banquillo quedó Guillermo Ochoa. “Memo” no pierde las esperanzas de jugar.

El guardameta de 40 años reconoció que está a gusto con su nuevo rol dentro de El Tri. “Memo” estaba consciente de que Raúl Rangel sería el guardameta titular. Los tiempos han cambiado y Ochoa no es el mismo que debutó en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

“Es parte de la vida, nos vamos haciendo grandes y es cosa natural en el fútbol y en cualquier lado y lo asumo con normalidad. Son diferentes etapas, en los otros Mundiales, estaba en otro momento, jugando en otro momento con otra edad”, dijo el guardameta del AEL Limassol.

???? Declaraciones en zona mixta de Guillermo Ochoa, quien está disputando su sexto Mundial y comparte récord con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/lxVNj0g9lu — Juan Camacaro (@Soyjuan) June 11, 2026

A pesar de ello, Guillermo Ochoa se convierte en el primer futbolista, al menos cronológicamente, que logra disputar seis Copas del Mundo. Ochoa está en las convocatorias de El Tri desde Alemania 2006. Messi y Cristiano Ronaldo lo igualarán en los próximos días. El nombre de “Memo” ya forma parte de la historia de la FIFA.

“Orgulloso de esto porque habla de muchas cosas detrás. Son 6 mundiales, y si lo multiplicas por cada cada uno son muchos años de trayectoria, de constancia, de disciplina, de resiliencia, de ausencia, de soledad por momentos que son difíciles. Entonces, han sido una unas semanas muy nostálgicas que me me han hecho recordar los momentos bonitos que he podido vivir y aportar a la selección, y muy contento de que un mexicano esté en esta lista”, reconoció.

Guillermo Ochoa está listo para jugar

A pesar de que Raúl Rangel es el guardameta titular de la selección mexicana, Guillermo Ochoa reconoció que está preparado para saltar al engramado. “Memo” no fue solo de paseo a la Copa del Mundo. El exguardameta de las Águilas del América espera ver minutos.

“Sí, claro, como todos estamos listos para para jugar, nos hemos preparado y hemos trabajado para estar a disposición de del entrenador, y cualquiera de los 26 puede jugar y nos prepara para eso”, concluyó.

Grupo de México en el Mundial 2026

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