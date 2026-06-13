Pochettino pone paños fríos al triunfalismo por la goleada de Estados Unidos a Paraguay: 4-1

Mauricio Pochettino, técnico de los Estados Unidos, sabe que un Mundial tiene todavía muchas cosas por sortear, por lo cual, después de la goleada de 4-1 de la USMNT sobre Paraguay en una espectacular tarde en el Sofi Stadium, mantuvo la calma y solo dijo que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo termina.

“El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan dos partidos por jugar”, indicó Pochettino, que por primera vez en mucho tiempo tuvo una conferencia de prensa favorable y sin cuestionamientos.

?? "ES SÓLO EL COMIENZO"



??? Mauricio Pochettino se mostró prudente a pesar de la gran exhibición del @USMNT y aseguró que necesitan ser inteligentes para afrontar los próximos partidos.



Además, el estratega habó sobre la salida de Christian Pulisic de la cancha. ??



?? pic.twitter.com/uMkdBAPSSC — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 13, 2026

El técnico de Estados Unidos también expuso que: “Necesitamos disfrutar de este comienzo, pero sabiendo que necesitamos seguir adelante y tratar de mejorar y tratar de hacerlo mejor que este partido”.

Pochettino no quiso entrar en honduras para enjuiciar el rendimiento de su equipo y solo se limitó a establecer que se realizó un “buen partido”,

Además, el estratega argentino valoró el juego de Estados Unidos, que tuvo verticalidad, así como “posesión desde la buena construcción” de las jugadas y en donde el marcador debió terminar con mayor holgura y profundidad.

“Ha sido una noche que nos ha salido todo bastante bien”, dijo, aunque rápidamente abogó por no bajar la guardia ante un rival que consideró “un grandísimo equipo”.

El técnico de Argentina no quiso irse a casa sin resaltar el trabajo de su compatriota Gustavo Alfaro, responsable de los paraguayos: “Es un entrenador magnífico” y cuyo esfuerzo en su carrera lo ha llevado adonde está.

Y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a los paraguayos: “Nada está hecho. Hay que seguir compitiendo”.

???? Mauricio Pochettino explicando que sacó a Christian Pulisic en el ET porque "recibió una patada en el gemelo y sintió una molestia al final del 1T. No queríamos correr riesgos".



Por su parte, después CP agregó que solo salió "POR PRECAUCIÓN".



Calma. El 10 está bien. ???? — MLS Argentina (@MLSArgentinaOk) June 13, 2026

Para finalizar, el técnico de la selección de Estados Unidos dijo que la salida de Christian Pulisic del partido al finalizar el primer tiempo se debió a una simple precaución por un golpe muscular y que era mejor no correr riesgos.

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