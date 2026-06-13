Gustavo Alfaro y una derrota con Estados Unidos que dolió hasta la médula

La selección de Paraguay no pudo llevar las ideas que tenían sus jugadores al campo de juego y terminaron siendo fulminados por los Estados Unidos en una derrota que dolió hasta la médula y que el técnico de los guaraníes, el argentino Gustavo Alfaro, reconoció que fueron superados tácticamente.

El seleccionador de la Albirroja no puso excusas tras la goleada sufrida ante Estados Unidos, detalló los errores que costaron caro en Los Ángeles y ya apunta a un rápido replanteo para mantener vivo el sueño mundialista.

"MÁS ALLÁ DE LO EMOCIONAL, HUBO CUESTIONES EN EL PUNTO TÁCTICO Y FÍSICO"



Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, analizó el factor presión en el debut de la Albirroja por el #MundialEnDSPORTS tras la caída por 4-1 ante Estados Unidos.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/hmd5ykUbXZ — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

“Obviamente, Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad porque sabíamos que era un rival complejo; porque sabíamos que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones y ataques a las profundidades, que si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler o, de pronto, transformártelo en situaciones que vinieran en goles. Y creo que nos superaron: nos superaron en el plano táctico, nos superaron en el plano técnico y en el plano físico también”, destacó el estratega argentino.

Quizá el marcador fue lo de menos, sobre todo porque en el primer tiempo fueron barridos del terreno de juego del Sofi Stadium de Los Ángeles, sino que el dolor y frustración fue por las formas como cayeron en su regreso a un Mundial después de 16 años de ausencia que parecieron esfumarse en un abrir y cerrar de ojos.

“Entonces, hay un montón de detalles que tenemos que ajustar. Después, más allá, la oportunidad de los goles… Una lástima el primero, que fue un autogol, más allá, porque en ese momento en el partido estábamos bien (fue el arranque del partido); y después el tercero, que llega en el cierre del entretiempo, donde uno a veces quería que llegue rápido el entretiempo para terminar de acomodar las cosas”, precisó.

???? "EN UN MUNDIAL LAS EMOCIONES LAS TENÉS QUE DEJAR DE LADO"



Tras la dura derrota de Paraguay ante Estados Unidos en el debut del Mundial, Gustavo Alfaro habló sobre el manejo de las emociones. pic.twitter.com/FZLNZloV8j — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

El entrenador argentino no tuvo manera de negar lo obvio y mucho menos defender lo indefendible, al grado de que reconoció que el primer tiempo tuvo mucho que ver con el impacto psicológico del autogol que abrió el marcador cuando Damián Bobadilla metió el balón en las redes.

Pero al mismo tiempo quiso ver hacia delante en los duelos que quedan contra Turquía y Australia, en donde deben asimilar este golpe, corrigiendo las fallas estructurales para darle la vuelta a la hoja de inmediato.

“En el entretiempo tratamos de acomodar, más que nada para ajustar el tema de las marcas, del hecho de que teníamos y no teníamos lo que habíamos dicho también: si nosotros no lo obligábamos a retroceder, era muy difícil poder sostenerlo. Por eso la entrada de Mauricio, para ver si se podía asociar con Julio; desde esa sociedad, tratar de ver si nosotros podíamos obligar a retroceder a Estados Unidos. Tuvimos la chance de ponernos 3 a 1 y, bueno, la lástima ya cuando iban 7 minutos de descuento, que terminan convirtiendo el cuarto gol”, dijo.

Finalmente, el DT dejó un mensaje de cara al futuro del grupo, exigiendo una rápida autocrítica para mantener vivas las chances de avanzar en el certamen: “Pero eso nos quita de vista que, de pronto, las dificultades que tuvimos para enfrentar a este rival y las cosas que tenemos que mejorar. Hay un montón de detalles que hay que tratar de ajustar y que hay que tratar de mejorar, porque quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido. Así que es una cuestión de asumir las dificultades que tuvimos, asumir los errores que tuvimos y tratar de replantearnos las cosas, porque todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar”.

EMOCIONES Y DETALLES ??? || La dura autocrítica de Gustavo Alfaro tras la derrota de Paraguay ?? 4????1?? ante Estados Unidos ??

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