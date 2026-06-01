Alejandro Zendejas reapareció con Estados Unidos en la victoria 3-2 sobre Senegal

El delantero mexicano Alejandro Zendejas volvió a ver acción con el seleccionado de Estados Unidos al jugar 14 minutos en la victoria 3-2 sobre Senegal en un duelo celebrado en Bank of America Stadium de Charlotte y que le da un respiro al técnico Mauricio Pochettino.

El jugador que milita con las Águilas ingresó al minuto 76 en sustitución de Sebastian Berhalter, en un duelo en el que brilló de nueva cuenta Christian Pulisic, la gran estrella de los norteamericanos, que no había tenido su mejor momento recientemente, pero que colaboró con un gol.

ALREADY A GOAL AND AN ASSIST FOR PULISIC!#USMNT x @VW pic.twitter.com/GC1S2Fqml7 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026

Los dos goles restantes del cuadro norteamericano fueron anotados por Sergiño Dest y Folarin Balogun en su penúltima prueba antes del Mundial 2026, a solo 12 días de su debut contra Paraguay, en donde se espera que la escuadra dirigida por Mauricio Pochettino tenga ya su mejor versión.

La victoria calma el enojo que existía en la afición norteamericana después de las derrotas contra Bélgica (2-5) y Portugal (0-2) encajadas en marzo, en la última fecha FIFA y donde no pudieron demostrar su verdadera capacidad.

El técnico argentino, en su afán de observar a todos los convocados, echó mano de dos cuadros distintos en cada tiempo, donde el primer once salió muy concentrado al campo y se adelantó en el séptimo minuto de partido, con un gol de un Sergiño Dest convertido en delantero nominal a centro de Christian Pulisic, al que Ricardo Pepi había habilitado en su incursión por banda izquierda.

El dueto Pulisic-Pepi volvió a dar frutos en el minuto 20, esta vez en banda contraria, cuando el delantero del PSV Eindhoven asistió al espacio al ‘Capitán América’ que esquivó la salida del portero y definió por entre sus piernas.

Con el 2-0, Senegal dio un paso al frente y recortó distancias antes del descanso tras una pérdida de Estados Unidos en el centro del campo que dejó descolocado al conjunto de Pochettino. Habib Diarra condujo 30 metros y asistió a Sadio Mané, que no perdonó y acercó a Senegal.

Los africanos aprovecharon el cambio de jugadores, en donde Estados Unidos solo dejó a Sebastian Berhalter, para empatar el partido con otro error defensivo, en donde Miles Robinson perdió el balón en un intento de jugar en primera línea. Nicolas Jackson se plantó solo ante Chris Brady, que salió tarde, y su remate acabó siendo empujado por Mané al fondo de la red.

A Estados Unidos, que le habían anulado el 3-2 por fuera de juego, vio cómo Senegal empataba 2-2. Con el marcador igualado, el árbitro anuló otro gol estadounidense por una falta dentro del área, pero en el minuto 63, Folarin Balogun, delantero del Mónaco, remató un centro de Timothy Weah para el 3-2 definitivo.

Los norteamericanos se enfrentarán a mitad de semana a Alemania y con eso cerrarán su preparación para debutar el 12 de junio contra Paraguay, en un duelo que se espera sea una prueba de fuego para los norteamericanos por el estilo aguerrido de los guaranís.

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