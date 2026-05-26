Alejandro Zendejas lloró después de enterarse de que jugará el Mundial 2026

Alejandro Zendejas, delantero mexicoamericano de las Águilas del América, reveló a La Opinión, la serie de emociones que se le agolparon en el cuerpo y no dudó en confesar que cuando recibió el correo electrónico del equipo USMNT de su convocatoria, no pudo evitar que las lágrimas lo traicionaran.

“Cuando me meto al WhatsApp y todo eso, ahí veo que estoy en un grupo y en el primer momento estaba con calma, no me quería poner loco porque estaba ahí con mi novia, pero luego ya nos metimos al coche terminando el entreno y ahí es cuando empezamos a llorar”.

Zendejas dijo que cuando recibió el email de la Federación de Estados Unidos se encontraba en San Antonio, Texas, con su familia entrenando, quizá porque ya tenía algunas noticias de que sería convocado después de que The Guardian había adelantado desde el sábado que sería llamado al Mundial por el cuadro de las barras y las estrellas.

“En San Antonio, ahí está mi familia y yo estaba terminando de entrenar y justo veo la pantalla de mi celular y veo que hay un correo, pero todavía no lo quería ver. Quise esperar a que terminara de entrenar y no volverme loco”.

—¿No te lo esperabas o sí?,

Tenía esa oportunidad, esa ansia de que ojalá me pudiera meter a la lista. No estaba seguro, pero gracias a Dios se pudo.

¿Eres un jugador que podía aportar muchas cosas? ¿Qué crees que puedes aportar a esa selección?

Acabo de decir que yo soy muy ágil, eh, a mí me gusta estar cerca de mis compañeros, jugar fútbol, disfrutar, el el tiki taka que se puede decir. Eso es lo que me gusta a mí y ojalá pueda crear muchas oportunidades cuando me toque jugar para que el equipo pueda meter gol.

–Ahora que la mayoría de los países ya están sacando sus rosters. ¿A quién ves como favorito para este mundial?

Hay muchas selecciones buenas y no duden que nosotros somos una de esas.

¿A México cómo lo ves?

Bien, bien. Muy bien, tengo compañeros allá y se hace lo mejor. ,

Zendejas había estado ausente en algunas listas importantes, como la convocatoria para la Copa Oro 2025 y los partidos de la Nations League, lo que había generado cuestionamientos sobre sus llamados. Sin embargo, gracias a su gran cierre de torneo con el América, fue considerado para el magno evento.

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