Aseguran que Alejandro Zendejas será la sorpresa de la lista de Estados Unidos

Cuando parecía imposible que el delantero mexicoamericano Alejandro Zendejas fuera tomado en cuenta por el técnico argentino de Estados Unidos Mauricio Pochettino, todo parece indicar que será la gran “sorpresa” en la lista que se dará a conocer el próximo martes 26 de junio.

Zendejas parecía ser uno de los jugadores exiliados del Mundial después de que no fue convocado por más de un año por el entrenador sudamericano, debido a que por un tiempo estuvo lesionado y después porque el delantero de perfil zurdo que en el América juega por la derecha no fue tomado en cuenta por decisiones tácticas.

According to The Guardian, this is Mauricio Pochettino’s 26-man roster for the #USMNT 2026 World Cup.



Alejandro Zendejas is IN, but Tanner Tessman is OUT. pic.twitter.com/2VbN6C0CO2 — herculez gomez (@herculezg) May 23, 2026

Estados Unidos sabe lo complicado que será el Mundial y no quiere dar concesiones que pudieran hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en un grupo que parece a modo, pero donde los paraguayos, australianos y turcos, podrían saltar como libres y meterle un susto al USMNT.

La versión no es oficial, pero el periódico The Guardian, uno de los medios de comunicación de mayor influencia en suelo norteamericano, adelantó la lista que dará a conocer el martes el técnico Mauricio Pochettino a la FIFA y donde aparece el delantero del América.

Zendejas renunció a la selección de México en enero de 2023 cuando no fue considerado por el extécnico de México, Gerardo Martino, provocando que el jugador rechazara defender la camiseta nacional.

En la selección de Estados Unidos, destacan las ausencias de Tanner Tessmann, mediocampista del Lyon, que es uno de los que no fueron considerados y tampoco Diego Luna, quien estaba llamado a ser figura del equipo de las barras y las estrellas, pero el técnico optó mejor por Gio Reyna.

La lista de convocados

De esta forma, la lista de convocados de Estados Unidos que se dará a conocer el próximo martes tendría a los siguientes jugadores.

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) y Auston Trusty (Celtic).

Centrocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders).

🇺🇸 Full 26-man roster for the United States at the 2026 World Cup, per sources w/ @PaulTenorio @HenryBushnell



❌ Tanner Tessmann and Aidan Morris out

✅Alex Zendejas, Cristian Roldan and Miles Robinson in



Full roster 1st reported by @MLSist @jeffrueter https://t.co/EMQ9vqF15H — Tom Bogert (@tombogert) May 23, 2026

Centrocampistas: Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsella), Alejandro Zendejas (Club América).

Delanteros: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)

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