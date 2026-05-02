Carlos González manifiesta su disconformidad al no ser tomado en cuenta por Paraguay

Después de estar más de ocho años en el fútbol mexicano, Carlos González ahora prueba suerte con Independiente del Valle de Ecuador. El delantero paraguayo está teniendo muy buenos rendimientos con el conjunto ecuatoriano. Sin embargo, “Charly” considera que Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, no ha mostrado interés en él.

El exjugador de los Pumas de la UNAM ha mantenido un buen nivel de juego a sus 30 años. Después de un breve paso por Newell’s Old Boys, Carlos González ahora es referente del competitivo conjunto ecuatoriano.

Pero González cuestiona sus ausencias en los llamados de la selección paraguaya. “Charly” señaló directamente a Gustavo Alfaro. A pesar de que considera que el entrenador argentino no ha mostrado interés en convocarlo, González no pierde la esperanza de estar en el Mundial.

“Lamentablemente, no (hubo llamado de Gustavo Alfaro). No pierdo (la esperanza), pero uno se da cuenta cuando alguien puede estar (en el Mundial). Él (Alfaro) nunca me demostró eso (interés), y lo respeto”, dijo el exdelantero de los Xolos de Tijuana.

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El ex Liga MX Carlos González logró el primer hat-trick de cabeza del siglo XXI en la Copa, pero exhibió que Gustavo Alfaro lo ignora en Paraguay.



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Carlos González cuestionó la distancia que hay entre el cuerpo técnico y él. A pesar de tener buenos números con Independiente del Valle, González puntualizó que no ha tenido ningún contacto con personalidades de la selección.

“El Mundial está a la vuelta de la esquina y nunca ni siquiera me llamó a preguntarme como estoy. Eso, obviamente, para mí es decepcionante. Tengo esa amargura, porque siempre quise demostrar de lo que era capaz en la selección”, agregó.

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Carlos González en Ecuador

Hasta ahora Carlos González ha jugado 11 partidos con la camiseta de Independiente del Valle. En poco más de 650 minutos dentro del campo, “Charly” ha podido marcar 7 goles. Esos tantos son repartidos entre la Liga de Ecuador y la Copa Libertadores.

En la Copa Libertadores, Carlos González ha liderado al conjunto de Ecuador. “Charly” marcó un triplete en el triunfo de Independiente 2-3 sobre Libertad. En la segunda jornada el paraguayo marcó un doblete en la victoria del conjunto ecuatoriano 3-1 sobre la UCV FC. González es uno de los máximos goleadores del torneo.

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