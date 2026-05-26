Alejandro Zendejas se mete al Mundial 2026: esta es la convocatoria de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos definió a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 y entre los nombres más llamativos aparece el de Alejandro Zendejas, atacante del Club América que logró entrar en la lista final presentada por Mauricio Pochettino. Así, el USMNT ya se prepara para iniciar su concentración en Atlanta antes del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Zendejas, nacido en El Paso, Texas, se convirtió en el primer futbolista que milita en la Liga MX en integrar una convocatoria mundialista del combinado estadounidense desde DaMarcus Beasley en 2014.

El extremo, quien fuera convocado al Tri durante el mandato de Gerardo ‘Tata’ Martino, llega tras una temporada en la que registró 12 goles y siete asistencias en 33 partidos con el América, incluidos tres tantos durante la liguilla del Clausura.

“Representa un montón de posibilidades, es el único con perfil de banda, pero también puede jugar de interior, tiene gol, comunica, genera muchas cosas positivas y es muy interesante“, explicó el DT sobre la elección de Zandejas.

El conjunto dirigido por Pochettino, quien dejó por fuera a Diego Luna, afrontará dos amistosos antes de su debut mundialista. El primero será el 31 de mayo frente a Senegal en Charlotte y el segundo el 6 de junio contra Alemania en Chicago. Después llegará el estreno en la Copa del Mundo ante Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles. El Grupo D también incluye a Australia y Turquía.

El técnico argentino defendió la elección de sus convocados y reconoció la dificultad del proceso. “Estamos seguros de que este es el mejor grupo de 26 jugadores para ayudarnos a alcanzar el éxito en el Mundial”, afirmó. “Estas fueron decisiones muy difíciles y agradecemos a todos los jugadores que fueron parte de este camino. Este grupo está muy enfocado y listo para dar todo lo que tiene para representar a Estados Unidos y ofrecer actuaciones que hagan sentir orgullosos a los aficionados y al país”.

Una base con experiencia y varios debutantes

La convocatoria mezcla jugadores con experiencia mundialista y otros que vivirán su primera Copa del Mundo. Trece futbolistas estuvieron presentes en Qatar 2022, cifra que iguala el récord estadounidense de más jugadores repetidos entre dos Mundiales consecutivos.

Christian Pulisic encabeza la nómina como el futbolista con más partidos internacionales entre los convocados, con 84 apariciones. También repiten nombres como Weston McKennie, Tyler Adams, Tim Weah, Gio Reyna y Sergiño Dest. Ocho de ellos fueron titulares en los cuatro partidos disputados por Estados Unidos en la pasada edición del torneo.

En ataque, el cuerpo técnico apostó por delanteros que llegan con buenos números en sus clubes europeos. Folarin Balogun anotó 19 goles con el Mónaco, Ricardo Pepi sumó otros 19 con el PSV Eindhoven y Haji Wright cerró la temporada con 18 tantos en Coventry City. Entre los tres acumularon 56 goles en todas las competiciones.

La lista también presenta varios casos particulares. Chris Brady, arquero del Chicago Fire, es el primer jugador sin minutos con la selección absoluta que entra en una convocatoria mundialista estadounidense desde 1994. Sebastian Berhalter seguirá el camino de su padre Gregg Berhalter, quien jugó los Mundiales de 2002 y 2006.

La selección estadounidense tendrá una de las plantillas más jóvenes del torneo, con una media de edad cercana a los 27 años. Además, 13 futbolistas vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo.

La nómina todavía deberá oficializarse ante FIFA antes del 1 de junio. Hasta 24 horas antes del debut frente a Paraguay, Estados Unidos podrá reemplazar futbolistas lesionados.

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