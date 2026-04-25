¿Qué necesita el América para no quedar eliminado del Clausura 2026?

Las Águilas del América recibirán al Club Atlas en la última jornada de la ronda regular del Clausura 2026. El Estadio Banorte será el escenario del duelo que decidirá el futuro del conjunto azulcrema. Hay resultados que podrían dejar fuera al América.

El conjunto azulcrema está en el sexto puesto de la clasificación general. Las Águilas del América acumulan 25 puntos producto de 7 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Hasta ahora, el América está situado en puestos de clasificación (8 primeros), pero el Club Atlas, los Tigres de la UANL, los Xolos de Tijuana y el Club León aún tienen opciones de superarlos.

Escenarios que clasifican al América

Los contextos más favorables para el conjunto de André Jardine son dos: la victoria y el empate. Con estos resultados las Águilas del América sumarían 26 o 28 puntos. Esto los ubica entre los clasificados de forma automática porque Tijuana, León y Tigres (todos con 22 puntos), no podrán alcanzarlos.

El problema está en una derrota de las Águilas del América. Al caer en el Estadio Banorte, los azulcremas se quedarían con 25 unidades. Esto le permitiría al Club Atlas superarlos en puntos con 26. En este sentido, los azulcremas deberían estar atentos a otros resultados.

En caso de derrota, el América debería ligar, al menos, que dos de los equipos involucrados en la pelea no sumen de a tres unidades (Tigres, Tijuana y León). El conjunto universitario se medirá contra Mazatlán; los Xolos se enfrentarán a las Chivas de Guadalajara, líder del torneo; el León se enfrentará al Toluca.

Sin embargo, el conjunto “Esmeralda” es el que menos opciones tiene de superar al América, incluso con la victoria ante el Toluca. El Club León tiene -7 en el diferencial de goles; el América tiene un +4 en este renglón.

Horarios y dónde ver el duelo entre el América y el Club Atlas

Hora en Estados Unidos: 23:00 horas ET / 20:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: CBS Sports, Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com. Univision NOW, TUDN App y ViX.

Alineación probable del América

Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.

Alineación probable del Atlas

Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Diego González, Paulo Ramírez, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Gustavo Ferrareis; Arturo González y Eduardo Aguirre.

Tabla de posiciones de la Liga MX

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