César Delgado motiva a los futbolistas mexicanos a que vayan a Francia

En Europa las cinco mejores ligas se reparten entre España, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia. Sin embargo, el fútbol francés es dejado más relegado en la última casilla por el dominio del PSG. Pero César Delgado cree que la Ligue 1 tiene mucho que aportarle al futbolista mexicano.

El “Chelito” habla desde la experiencia. César Delgado defendió los colores del Olympique de Lyon. Pero es evidente que el fútbol francés no es un destino habitual entre los futbolistas mexicanos.

“Ojalá que podamos ver a un mexicano en la Ligue 1, como en su momento Rafa Márquez, Memo Ochoa (…) Me parece super importante que haya un mexicano en la liga francesa porque realmente te hace crecer“, dijo Delgado en el marco de la celebración del Trophy Tour de la Ligue 1.

Los últimos mexicanos que participaron de forma recurrente en la Ligue 1 fueron Gerardo Torrado, Rafa Márquez y Guillermo Ochoa. El último fue “Memo” hasta 2014 defendiendo el arco del AC Ajaccio. También está el caso reciente de la llegada de Eugenio Pizzuto (2020-2022), pero el azteca no pudo tener mucha participación con el primer equipo del Lille. “Es una liga super competitiva, a mí me tocó vivirlo en carne propia, me ayudó a crecer futbolísticamente“, explicó.

César Delgado jugó más de 100 partidos con el Olympique de Lyon. El “Chelito” pudo conquistar una Ligue 1 (2007-2008), esa misma temporada ganó la Copa de Francia y en la temporada 2009-2010 llegaron hasta las semifinales de la Champions.

César Delgado: "Disfruté mi etapa en Lyon, cumplí el sueño de jugar la Champions League"



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Mexicanos listos para Francia

César Delgado mencionó a un par de nombres que podrían encajar en el estilo de juego de la Ligue 1. El “Chelito cree que Charly Ortíz y Uriel Antuna están capacitados para dar el salto y vivir esa experiencia.

“Me encantaría poder ver a Charly Rodríguez, por ejemplo, porque tiene una técnica enorme. Después se va a tener que adaptar a la parte física porque se corre mucho, se mete mucho (…) Un Antuna, también, que juega por afuera, que es un jugador rápido, que tiene dribling; no digo que potencia, pero tiene cómo para jugar en la Liga de Francia”, agregó.

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