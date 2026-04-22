Israel Reyes se pone en el radar del fútbol europeo

Las piezas de las Águilas del América siguen siendo apetecibles para los clubes de Europa. Israel Reyes podría ser el próximo futbolista mexicano que de el salto a Europa. El futbolista nacido en Autlán de Navarro ha generado interés en varios clubes del Viejo Continente, según reportes.

La información fue expuesta por Ekrem Konur, periodista especializado en fichajes. El reporte detalla que hay hasta cinco clubes que estarían siguiendo a Israel Reyes.

“Israel Reyes, defensa central mexicano del Club América, despierta un creciente interés europeo. Interés del Benfica, Porto, Sevilla, Villarreal y Lyon“, informó el periodista.

🚨🆕 #ClubAmerica

Israel Reyes, Mexican centre-back at Club América, drawing growing European interest.



👀 Interest → Benfica, Porto, Sevilla, Villarreal and Lyon.



📅 No formal offers yet. pic.twitter.com/pkbd33lWVE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 19, 2026

Sin embargo, el propio reporte detalla que aún no hay un acercamiento formal por parte de los clubes mencionados. Israel Reyes tiene un contrato vigente con las Águilas del América hasta diciembre de 2026.

El conjunto azulcrema podría abrirse a escuchar ofertas por Israel Reyes en los próximos meses al tomar en cuenta que su contrato está cerca de finalizar. Reyes está valorado en poco más de $6 millones de dólares, Según Transfermakt.

Un detalle importante a tomar en cuenta es el factor de la Copa del Mundo. Israel Reyes podría integrar la convocatoria de la selección mexicana en el Mundial de 2026. Un buen torneo de Israel Reyes podría revalorizar su ficha. Esto puede promover su salida antes del torneo.

¡¡DISFRUTEMOS CADA MINUTO DE ÉL!! 🥺🦅



Lo de Isra Reyes ya es otro nivel… y quizá no lo estamos valorando lo suficiente. Todo apunta a que está viviendo sus últimos partidos con el América, jugando como crack, con nivel de mundialista y listo para dar el salto grande en su… pic.twitter.com/etfwLcxQ7k — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) April 21, 2026

Israel Reyes en el América

En enero de 2023 Israel Reyes dejó el Club Puebla para incorporarse a las Águilas del América. El mediocampista de 25 años acumula 145 partidos disputados con la camiseta del conjunto azulcrema. Reyes ha estado dentro del campo durante más de 11,000 minutos desempeñando varias funciones como central, latera derecho o mediocampista de corte defensivo.

Hasta ahora Reyes ha conquistado cinco títulos con las Águilas del América. El futbolista azteca ha conquistado tres Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), un Campeón de Campeones (2023-2024) y una Supercopa de la Liga MX (2024).

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