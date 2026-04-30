¿Cuánto dinero recibirán las selecciones en el Mundial de 2026?

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. Está previsto que este torneo genere grandes cantidades de dinero. Desde la FIFA han incrementado el presupuesto destinado a premios para las selecciones. Serán repartidos $871 millones de dólares.

Esta cifra supera de manera significativa la cantidad de dinero entregado en el Mundial de Qatar 2022. Hace cuatro años se entregó cerca de $440 millones de dólares. En esta ocasión las cifras serán récords.

Este cambio, aprobado por la FIFA, fue justificada por la cantidad de selecciones participantes en el torneo. Con 48 selecciones habrá una mayor cantidad de partidos y se prevé un numero mayor de ingresos.

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Cómo repartirán los $871 millones de dólares

En primera instancia, solo por participar, cada una de las 48 selecciones tendrán en sus cuentas el monto correspondiente a $12.5 millones de dólares. A esta cifra se le suma otro monto de preparación (para cubrir los gastos previos al torneo), que ronda los $2.5 millones de dólares.

La FIFA aumentará los pagos a los equipos en la Copa Mundial de 2026 a $871M después de que el Consejo de la FIFA aprobara un aumento del 15% en los recursos para todas las 48 asociaciones miembro participantes.



Cada equipo también recibirá $2.5M en fondos de preparación, un… pic.twitter.com/p3r7ibvsF6 — TERADEPORTES (@Teradeportes) April 29, 2026

El ganador del torneo se llevará el pedazo más grande del pastel. La selección que levante la Copa del Mundo, además del prestigio deportivo, tendrá $50 millones de dólares en su bolsillo.

Pero no solo el ganador recibirá incentivos monetarios. La selección subcampeona recibirá $33 millones de dólares; el tercer lugar será premiado con $29 millones de dólares y el cuarto lugar tendrá unos $27 millones de dólares de premio.

Se estima que el Mundial de 2026 genere cerca de $13,000 millones de dólares. Este valor se calcula en un rango de tiempo comprendido entre 2023 y 2026. El sector que más dinero le produciría a la FIFA son los ingresos por los derechos televisivos ($4,200 millones de dólares).

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