“Charly” Rodríguez reconoció que le afectó no estar en la lista del Mundial de 2026

Carlos Rodríguez fue una de las grandes ausencias de la preselección de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026. El futbolista de Cruz Azul era un jugador habitual en las convocatorias. “Charly” reconoció que esto le ha afectado, pero aún tiene la ilusión de estar en la Copa del Mundo.

El futbolista de Cruz Azul era uno de los nombres habituales, de la Liga MX, en las convocatorias de El Tri. Pero la preselección llegó después de la ronda regular y el nombre de “Charly” no apareció. El propio Rodríguez reconoció que esto le ha afectado.

“Obviamente te pega el no estar en una lista donde te querías ver, como tú dices creo que hice prácticamente todo el proceso, pero al final son decisiones y se respetan, ahora estoy en una etapa donde estoy disfrutando y creo que si hubiera estado en alguna otra me hubiera costado salir”, dijo el mexicano en unas declaraciones difundidas por Récord.

A pesar de no estar en los módulos de concentración, Carlos Rodríguez aún espera convencer a Javier Aguirre. “Charly” tiene un gran obejtivo por delante: la final del Clausura 2026 con Cruz Azul. De cierto modo, este es el premio de consuelo para el mediocampista mexicano.

“Mientras no salga la lista final siempre hay posibilidades, pero estoy plenamente feliz, se lo dije a mis compañeros, tal vez me pierda un mundial, pero estoy disputado una final con el equipo“, agregó.

Carlos Rodríguez en la selección mexicana

Todo parece indicar que Carlos Rodríguez no convenció al cuerpo técnico de la selección mexicana. “Charly” no habría entrado en los planes de Javier Aguirre y su equipo. El mediocampista mexicano vio muchos minutos en los últimos partidos de El Tri.

Carlos Rodríguez vio minutos con la selección mexicana en cuatro de los últimos cinco partidos amistosos. “Charly” jugó en casi todos los partidos de México en 2026. “Charly” vio minutos contra Panamá, Bolivia, Islandia, y Portugal. En el último duelo contra Bélgica se quedó en el banquillo de suplentes.

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