Klopp y Michael Olise: el Real Madrid se debate entre promesas electorales de Florentino Pérez y la oposición

La próxima elección presidencial del Real Madrid ya comienza a marcar el debate entre los socios del club con dos propuestas que apuntan directamente al futuro deportivo de la institución. Mientras el actual presidente, Florentino Pérez, tendría previsto realizar una oferta de 150 millones de euros por Michael Olise, una de las figuras más codiciadas del fútbol europeo, el candidato opositor Enrique Riquelme anunció que intentará convencer a Jürgen Klopp para que asuma la dirección técnica si resulta elegido.

La posible llegada de Olise y la propuesta para incorporar a Klopp han colocado sobre la mesa dos de los nombres más relevantes del fútbol internacional. Las iniciativas representan distintos caminos para reforzar el proyecto deportivo madridista en un contexto de definición institucional, donde los aspirantes buscan presentar sus planes para la próxima etapa del club.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Fabrizio Romano, Florentino Pérez planea presentar el próximo martes una oferta oficial de 150 millones de euros por Michael Olise. Aunque el presidente evitó mencionar públicamente al futbolista, el extremo aparece como la principal apuesta deportiva en la planificación del mandatario.

? Florentino Pérez plans to launch ?150m official bid on Tuesday for Michael Olise.



Despite denying his name live, the main star in president’s mind is Olise ? as @JBurtTelegraph @jfelixdiaz report.



Bayern’s Uli Hoeneß said in May “no chance to sell, not even for ?200m”. pic.twitter.com/hWnO9xjHGT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

La operación, sin embargo, se enfrentaría a un obstáculo importante. El dirigente del Bayern Múnich, Uli Hoeneß, aseguró en mayo que el club alemán no contempla la salida del jugador.

“Sin ninguna posibilidad de vender, ni siquiera por 200 millones de euros”, afirmó Hoeneß sobre la situación de Olise.

Riquelme apuesta por Klopp para liderar una nueva etapa

En paralelo, Enrique Riquelme presentó una de las principales promesas de su candidatura al anunciar que, en caso de imponerse en las elecciones, encargará a Raúl González la misión de contactar a Jürgen Klopp para ofrecerle el liderazgo del nuevo proyecto deportivo del Real Madrid.

Según explicó el empresario en un comunicado oficial, la decisión sobre el entrenador recaería en el área deportiva encabezada por el exdelantero madridista, a quien considera la pieza clave para diseñar el rumbo de la institución durante la próxima década.

Riquelme reveló que Raúl le trasladó un único nombre para ocupar el banquillo: el del exentrenador de Liverpool y Borussia Dortmund.

? COMUNICADO OFICIAL | Riquelme elige a Jürgen Klopp como entrenador



? El próximo lunes, si Riquelme es presidente, Raúl González Blanco se pondrá en contacto con el entrenador alemán



? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Fj8rb9zzGT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 5, 2026

El candidato destacó tanto los títulos conquistados por Klopp como su capacidad para construir equipos con identidad propia, liderazgo y una cultura competitiva. También reconoció que el técnico alemán manifestó recientemente que no tiene intención de regresar a los banquillos en el corto plazo y que rechazó otras propuestas, aunque considera que la posibilidad de dirigir al Real Madrid podría representar un desafío distinto.

Por ese motivo, aseguró que, si obtiene el respaldo de los socios, el próximo 8 de junio Raúl González se pondrá en contacto personalmente con Klopp para presentarle el proyecto deportivo de la candidatura.

“Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios”, señaló Riquelme.

“Con humildad, con serenidad y con una enorme ilusión por el futuro, estamos preparados para devolver al Real Madrid todo aquello que le ha hecho eterno: la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe ningún reto imposible para este escudo”, culminó.

Sigue leyendo:

· Wilfried Zaha y su agradecimiento a la MLS por hacer que se enamorara del fútbol por segunda vez

· Raúl Jiménez iguala récord con El Tri antes del Mundial

· El “Vasco” Aguirre aún no define la alineación para el debut contra Sudáfrica