El “Vasco” Aguirre aún no define la alineación para el debut contra Sudáfrica

Después de la goleada 5-1 contra Serbia, el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, reconoció que aún no tiene definido el once inicial, pero aclaró que eso no es motivo de preocupación porque confía en cada uno de los 26 convocados a la lista final para encarar el Mundial 2026.

“Llevamos preparándonos hace 22 meses y creo que no fue fácil la elección de la lista final. Hubo muchos contratiempos en el camino, 12 lesionados, pero más allá del resultado creo que venimos en ascenso, llegamos bien con buen ánimo, recuperamos jugadores y llegamos en buen punto”, destacó.

¡No le quita el sueño! ????



El Vasco Aguirre está más que convencido de que cualquiera de los 26 convocados lo puede dar todo con México en el Mundial. ??#TNTSports2026 pic.twitter.com/F9T37vP8I3 — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 5, 2026

El técnico nacional reconoció que la lista de 26 convocados le da un abanico de opciones para formar el cuadro inicial contra los Bafana Bafana en aras de alcanzar un resultado favorable en el debut mundialista de México.

“Los 26 me dan un abanico de posibilidades, no siento que en ningún puesto tengamos debilidades o dificultades. Veremos en la semana que viene cómo estamos, pero no tengo desconfianza de uno u otro; para mi juicio, puede jugar cualquiera; estamos con 26 jugadores que pueden jugar en cualquier momento”, precisó el estratega mexicano.

El técnico nacional, muy molesto por el gol de Serbia

Javier Aguirre, por otra parte, fue lapidario para definir el gol que les anotó Serbia y que derivó de un grave error de los defensas Johan Vászquez y Jesús Gallardo, al considerar que no se pueden permitir esa clase de fallas.

“Fue una pendejada terrorífica, uno va determinado y el otro no se habló; en la alta competencia te vacunan. Los resultados nos dan seguridad, llegamos anímicamente fortalecidos porque en los últimos partidos conseguimos victorias; esperemos empezar bien la semana que entra”, destacó el estratega nacional.

Javier Aguirre no se guardó nada al hablar del error defensivo que terminó en el primer gol de Serbia.



?? “Fue una pendej*da terrorífica”, lanzó el Vasco al referirse a la desatención que le costó al Tri ponerse abajo en el marcador ante Serbia ??



? Yediberto Moreno pic.twitter.com/oY3u5S15Sw — MedioTiempo (@mediotiempo) June 5, 2026

Finalmente, rechazó que la goleada sobre Serbia permita echar las campanas al vuelo, “pues tenemos que ser serios con el resultado y con el accionar del equipo”, concluyó.

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