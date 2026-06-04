Familias latinas planean viajar juntas para el Mundial 2026 y repartir gastos

La mayoría de los hogares latinos en Estados Unidos planea vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 viajando en grupo familiar, según un estudio nacional encargado por Airbnb y realizado por la consultora Blue Point Analytix. La encuesta, aplicada a 1,045 adultos latinos, encontró que el 68% sigue el torneo con interés y que ese interés se traduce en intención de viaje.

El 41% de los encuestados dice que el Mundial lo llevaría a hacer un viaje que de otra manera no habría hecho, y el 36% extendería uno ya programado. El 38% espera trasladarse en grupos más grandes de lo habitual durante el torneo.

El informe describe un patrón de viaje colectivo. El 56% de los viajeros latinos suele moverse con su familia extendida y el 64% considera que hospedarse todos en el mismo lugar es una condición para el viaje. El 49% valora contar con cocina en el alojamiento.

El tamaño de los grupos también aumenta. El 43% de los encuestados espera viajar en grupos de cuatro o más personas y el 22% en grupos de seis o más. El 29% prefiere combinar familiares y amigos en un mismo viaje. Entre quienes asistan al torneo, el 35% anticipa gastar más dinero de lo habitual.

Perfiles y ciudades sede

Los latinos de primera generación lideran el viaje multifamiliar, con un 66%. Texas y California registran las tasas más altas de viaje con familia extendida. Entre los encuestados, los hombres de 18 a 34 años muestran el mayor interés en asistir a los estadios, mientras que las mujeres de 35 a 49 suelen coordinar los viajes que incluyen niños y parientes mayores.

Tres sedes concentran la intención de viaje: Miami (36%), Los Ángeles (34%) y la zona de Nueva York y Nueva Jersey (32%). Miami recibe en fase de grupos a Brasil, Colombia, Uruguay y Portugal. Su partido de mayor interés para audiencias sudamericanas es Colombia contra Portugal, programado para el 27 de junio. Aunque los hogares de origen argentino reportan el interés más alto en el torneo, Argentina no tiene partidos de fase de grupos en esa ciudad.

Hospedaje y reparto de gastos

El 61% de los encuestados considera que un alquiler de corto plazo se ajusta mejor a sus necesidades que un hotel cuando viaja en familia. Los hogares de ingresos medios y bajos reportan grupos de viaje más grandes, una forma de repartir los costos de hospedaje y transporte.

Airbnb, que encargó el estudio, incorporó en su lanzamiento de verano una función de itinerario compartido que permite al grupo guardar reservas y revisar los tiempos de traslado en un mismo mapa. Según datos internos de la plataforma, el 77% de los alojamientos disponibles en las sedes cuesta menos de 500 dólares por noche.

El gasto de estos viajeros se extiende más allá del estadio. El 67% considera importante comer y comprar cerca de donde se hospeda, y el 48% busca de forma activa recorrer zonas comerciales y barrios residenciales fuera de los circuitos turísticos. Un 52% dice que una recomendación de su anfitrión lo llevó a un negocio local que no conocía. El presupuesto proyectado se concentra en alimentación y restaurantes, que encabezan con 82%. Le siguen el transporte, con 67%, y el alojamiento, con 58%.

“Estamos ante un hito histórico para el turismo grupal y de identidad en la región”, afirmó Jordi Torres, director general de Airbnb para Norteamérica y Latinoamérica, al presentar los hallazgos.

Lo que falta por confirmar

Las cifras miden intención y no comportamiento confirmado. El resultado real dependerá de la disponibilidad de boletos y de los precios, que suben conforme se acerca el inicio del torneo, previsto para el 11 de junio. El desempeño de cada selección también puede modificar a qué ciudad viaja su afición.

El estudio se aplicó en línea entre adultos latinos y sus resultados se ponderaron con base en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, con un margen de error de ±3.03 puntos porcentuales.

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