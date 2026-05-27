¿Cuánto tendrías que gastar para seguir a tu selección en el Mundial 2026? Un estudio revela el alto costo de vivir el torneo

Seguir a una selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será una experiencia deportiva, sino también un desafío económico de gran magnitud. Un análisis realizado por AceOdds.com estimó cuánto costaría acompañar a cualquiera de las 48 selecciones desde la fase de grupos hasta la final, considerando boletos, vuelos, hospedaje y alimentación.

El estudio se basó en más de 120,000 opciones de alojamiento y más de 50,000 vuelos analizados, revelando cifras que podrían redefinir la experiencia de los aficionados en el torneo más grande en la historia del futbol.

Seguir a tu selección en el Mundial 2026 puede costar en promedio $62,000 dólares

De acuerdo con el análisis, el costo promedio para dos personas que sigan a su selección durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 sería de aproximadamente $62,000 dólares.

Este cálculo incluye todos los partidos desde la fase de grupos hasta la final, bajo la premisa de que el equipo avance hasta el último encuentro del torneo.

El desglose promedio es el siguiente:

Boletos: $30,500 dólares

Hospedaje: $14,500 dólares

Vuelos: $12,000 dólares

Alimentos y bebidas: $5,300 dólares

El informe destaca que los boletos del Mundial 2026 representan el mayor gasto, absorbiendo cerca del 50% del presupuesto total.

Las entradas del Mundial 2026 son el mayor gasto para los aficionados

Uno de los datos más relevantes del estudio de AceOdds es el impacto del costo de los boletos del Mundial 2026.

El precio promedio de entradas para dos personas asciende a 30,500 dólares, mientras que la final del torneo tendría un costo estimado de 15,500 dólares por pareja, superando incluso el gasto total de varias fases de grupos completas.

Este comportamiento convierte a las entradas en el principal factor que define el presupuesto total de los aficionados.

Hospedaje, vuelos y comida: cómo se distribuye el gasto del Mundial 2026

El estudio también detalla cómo se distribuyen los costos fuera de los boletos.

El hospedaje en el Mundial 2026 representa alrededor del 23% del gasto total, con un promedio de $14,500 dólares. Por su parte, los vuelos internacionales equivalen al 19% del presupuesto, con unos $12,000 dólares estimados.

La categoría de alimentos y bebidas es la más baja, con un promedio de $5,300 dólares, equivalente al 8% del gasto total.

Aunque estos valores varían según el país de origen, la ciudad anfitriona y la ruta de cada selección, el informe confirma que el costo del viaje completo es significativamente alto en todos los escenarios.

Irak, el país más caro para seguir en el Mundial 2026

El análisis de AceOdds también identificó diferencias importantes entre países.

El caso más extremo es el de los aficionados de Irak, quienes enfrentarían un costo total estimado de $75,000 dólares por pareja para seguir a su selección hasta la final.

Gran parte de este gasto proviene de los vuelos internacionales, que alcanzan los 24,000 dólares, representando más de un tercio del presupuesto total.

Otros países con altos costos incluyen:

Jordania: 71,500 dólares

Argentina: 68,500 dólares

Panamá, el viaje más económico entre las 48 selecciones

En el extremo opuesto, los aficionados de Panamá tendrían el viaje más accesible del Mundial 2026, con un costo estimado de 56,000 dólares por pareja.

El menor gasto se explica principalmente por la cercanía geográfica con las sedes y el menor costo de vuelos y hospedaje.

Otros países con costos relativamente más bajos son:

República Checa: 57,000 dólares

México: 58,000 dólares

La diferencia entre el país más caro y el más barato es de aproximadamente 18,500 dólares.

Ejemplos de gasto por país en el Mundial 2026

El estudio también detalla estimaciones específicas para varias selecciones:

Estados Unidos:

$62,500 por pareja

$34,000 en boletos

$16,000 en hospedaje

$6,700 en vuelos

$6,100 en comida

México:

$58,000 por pareja

$37,000 en boletos

$9,000 en hospedaje

$8,500 en vuelos

$3,500 en comida

Francia:

$52,500 por pareja

$27,000 en boletos

$12,000 en hospedaje

$9,100 en vuelos

$4,300 en comida

España:

$53,000 por pareja

$27,500 en boletos

$11,500 en hospedaje

$9,200 en vuelos

$4,400 en comida

Brasil:

$65,000 por pareja

$34,000 en boletos

$14,000 en hospedaje

$10,000 en vuelos

$7,000 en comida

Cómo se realizó el estudio del costo del Mundial 2026

La investigación de AceOdds.com utilizó una metodología basada en datos reales de mercado.

Hospedaje: más de 120,000 listados analizados en Airbnb y Booking

Vuelos: más de 52,000 búsquedas en Google Flights

Boletos: precios mínimos en mercados secundarios de entradas

Alimentos: estimaciones basadas en costos promedio de consumo diario

El estudio asumió que los aficionados viajan entre ciudades sede y permanecen cerca de los estadios en cada partido, además de regresar a su país de origen al finalizar el torneo.

El Mundial 2026 será el más grande… y también uno de los más costosos

Con la expansión a 48 selecciones y sedes en Estados Unidos, México y Canadá, la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser la más grande en la historia del torneo.

Sin embargo, este crecimiento también viene acompañado de un impacto económico significativo para los aficionados, quienes deberán enfrentar costos elevados si desean vivir la experiencia completa desde la fase de grupos hasta la final.

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