Padre de Luis Díaz habla de su secuestro y señala “traición” de alguien cercano

El caso del secuestro del padre de Luis Díaz vuelve a generar impacto tras nuevas revelaciones. Luis Manuel Díaz ofreció detalles inéditos sobre el hecho ocurrido en 2023, asegurando que todo fue producto de una traición que facilitó su captura en el departamento de La Guajira, en Colombia.

“Una traición”: el testimonio que sacude el caso

Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, reveló nuevos detalles sobre el secuestro que sufrió en octubre de 2023 en el departamento caribeño de La Guajira, en el que, según su testimonio, fue víctima de “una traición” por parte de una persona de su “círculo cercano”. “Caí en la más fácil (…) con una persona muy cercana a mí”, afirmó Díaz padre en una entrevista divulgada en el pódcast ‘Conducta delictiva’, en la que aseguró que el secuestro fue facilitado por alguien en quien confiaba plenamente y a quien llegó a considerar “como un hijo”.

Cómo ocurrió el secuestro en La Guajira

Según relató, el día del secuestro fue convencido de asistir a una supuesta reunión relacionada con apoyos políticos, sin sospechar que se trataba de una trampa, porque al llegar al lugar, hombres armados que se movilizaban en motocicletas lo interceptaron junto a su esposa y lo obligaron a dirigirse hacia una zona rural. En medio de esa situación, la persona que lo acompañaba se retiró del sitio sin alertar sobre la situación, lo que confirmó sus sospechas “de haber sido entregado”.

Doce días de cautiverio y condiciones extremas

El secuestro se prolongó durante doce días, en los que el padre del delantero del Bayern Munich fue sometido a constantes desplazamientos por zonas selváticas y montañosas del noreste de Colombia, en condiciones climáticas adversas y largas caminatas que deterioraron su estado físico.

Seis días después del secuestro, el grupo inicial de captores lo entregó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que posteriormente reconoció su responsabilidad en el hecho.

Condena y responsables del caso

En 2025 fue condenado Marlon Rafael Brito Bolívar por su participación en la logística del secuestro, tras comprobarse que recopiló información sobre la víctima y coordinó el engaño para atraerla.

Liberación tras presión internacional

Díaz fue liberado el 9 de noviembre de 2023 en una operación humanitaria en la que participaron la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, luego de intensas gestiones que incluyeron presión nacional e internacional, impulsada en parte por las manifestaciones públicas de su hijo.

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