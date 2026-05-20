Airbnb quiere ser más que una app de alojamientos en la Copa Mundial 2026

Airbnb quiere que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 empiece mucho antes del primer pitazo. La plataforma ha presentado una tanda de nuevos servicios, experiencias y herramientas con inteligencia artificial pensadas para hacer más fácil cada paso del viaje, desde la llegada a la ciudad hasta la vuelta a casa, con una apuesta clara por convertirse en una especie de centro de control del viaje.

Airbnb se mete de lleno en el viaje completo

La gran novedad es que Airbnb ya no quiere ser solo un lugar para dormir. La compañía está sumando servicios pensados para resolver esas pequeñas molestias que siempre aparecen cuando uno viaja, justo en una temporada en la que millones de personas se moverán por la Copa Mundial. La idea es bastante clara: que el usuario pueda reservar alojamiento, organizar traslados, resolver equipaje, hacer compras y hasta vivir experiencias especiales sin salir de la misma app. Airbnb quiere que todo ocurra en un solo lugar.

Entre los nuevos servicios aparece la entrega de supermercado al alojamiento, una función que permitirá pedir compras antes de llegar o durante la estancia. En algunas ciudades, incluso, los anfitriones podrán recibir el pedido y dejar la vivienda abastecida antes del check-in. Para los huéspedes que reserven alojamiento en Airbnb habrá entregas sin cargo y un descuento de $10 dólares en pedidos de $50 dólares o más, aunque la oferta aplica solo en ciudades seleccionadas de Estados Unidos y por tiempo limitado, hasta el 31 de mayo de 2026.

También se suman los traslados aeroportuarios. Airbnb integrará reservas de vehículos privados desde y hacia el alojamiento gracias a Welcome Pickups, con seguimiento del vuelo y un conductor esperando en la acera a la llegada. En este caso, los huéspedes obtendrán un 20% de descuento en cada viaje. El servicio ya está disponible en más de 160 ciudades alrededor del mundo, así que no se trata de un piloto pequeño sino de una expansión bastante seria.

Otro movimiento práctico es el depósito de equipaje. Con la alianza con Bounce, los viajeros podrán dejar maletas antes del check-in o después del check-out y consultar en la app las ubicaciones cercanas. Airbnb promete acceso a más de 15,000 puntos de almacenamiento en 175 ciudades, además de un 15% de descuento para huéspedes. En un viaje de partido tras partido, esa clase de detalle puede marcar una diferencia enorme.

Experiencias que solo se viven en el Mundial

Donde Airbnb mete más emoción es en las experiencias vinculadas directamente con la Copa Mundial de la FIFA 2026. La plataforma ofrecerá actividades únicas en seis ciudades anfitrionas, pensadas para que el viaje no se limite al estadio. Habrá encuentros íntimos con figuras del fútbol, sesiones especiales y actividades ligadas al ambiente del torneo, todo reservado desde la propia plataforma.

Entre los ejemplos más llamativos aparece una reunión para ver el partido entre Estados Unidos y Australia en Los Ángeles junto a las campeonas de la Copa Mundial Abby Wambach y Julie Foudy. También habrá experiencias como entrenar con Javier Mascherano, una propuesta que mezcla deporte, cercanía y acceso a nombres muy reconocibles para los fans del fútbol. Ese es el tipo de contenido que puede hacer que Airbnb gane protagonismo en un evento deportivo gigantesco.

Más allá del Mundial, la compañía amplía su catálogo de Experiencias con miles de nuevas opciones organizadas por expertos locales. Hay categorías enfocadas en sitios emblemáticos, cultura gastronómica y eventos. Airbnb ya ofrece más de 3,000 experiencias cerca de lugares de interés y más de 2.500 experiencias gastronómicas, con colaboraciones especiales que van desde cenas con chefs reconocidos hasta actividades culinarias en mercados emblemáticos. La apuesta es obvia: no solo trasladar al viajero, sino convertir la estancia en algo más memorable.

Hoteles boutique y nuevas funciones con IA

La otra gran novedad es que Airbnb suma miles de hoteles boutique e independientes. La plataforma ya muestra hoteles en 20 destinos principales como Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, y seguirá incorporando más ciudades durante el año. La selección se hace por ubicación, diseño y hospitalidad, sin incluir grandes cadenas. En la práctica, Airbnb está acercándose a una oferta más híbrida, donde conviven casas, apartamentos y hoteles con una misma lógica de reserva.

También hay incentivos económicos. Si un usuario encuentra un precio más bajo para el mismo hotel en otra app o sitio web, Airbnb ofrece igualar la diferencia con crédito para gastar dentro de la plataforma. Además, al reservar un hotel destacado, se puede obtener hasta un 15% de crédito para una futura estancia en Airbnb. Es una jugada inteligente para retener al viajero dentro del ecosistema.

En paralelo, la app recibe varias funciones impulsadas por inteligencia artificial. El nuevo sistema sintetiza millones de reseñas para mostrar lo más importante de cada alojamiento sin obligar al usuario a leer todo. También incorpora comparaciones generadas por IA para ver qué opción encaja mejor con el viaje, con resúmenes sobre ubicación, comodidades y adecuación para familias. Para los viajes en grupo, Airbnb añade un itinerario compartido con mapa, reservas, restaurantes cercanos y tiempos de traslado. La app se vuelve más útil, más visual y bastante menos caótica.

Precios y descuentos clave

Los nuevos servicios llegan con descuentos concretos que ayudan a entender la estrategia comercial de Airbnb. La entrega de supermercado incluye entregas sin cargo y USD 10 de descuento en compras de $50 dólares o más. Los traslados aeroportuarios tienen 20% de descuento por viaje. El depósito de equipaje ofrece 15% de descuento. Y el alquiler de vehículos, que se integrará más adelante en la app, dará un 20% de crédito en Airbnb la primera vez que se reserve uno. En hoteles, el crédito puede llegar hasta 15% en reservas elegibles y la igualación de precios puede devolver crédito si aparece una tarifa menor en otro sitio.

Un giro claro en la estrategia

Lo más interesante de todo esto es que Airbnb ya no se presenta solo como una plataforma de hospedaje. La compañía está empujando una experiencia de viaje más amplia, donde alojamiento, movilidad, gastronomía, actividades y soporte técnico se mezclan en una misma app. Con la Copa Mundial 2026 como gran escaparate, Airbnb está usando el evento para mostrar una ambición mucho mayor. Quiere ser la app que te acompaña en todo el viaje, no solo en la reserva.

Esa visión encaja muy bien con un mercado donde los viajeros buscan comodidad, rapidez y experiencias más personalizadas. Y si la ejecución acompaña, Airbnb puede convertir esta Copa Mundial en el mejor ejemplo de su salto definitivo de anfitrión digital a plataforma integral de viaje.

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