El “Vasco” Aguirre metió reversa respecto a su pronóstico de que el Mundial estaba de a “pechito”

Siempre será de sabios reconsiderar; después de que en días pasados declaró que el Mundial estaría de a pechito en la emisión del podcast de Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, el técnico de México, Javier Aguirre, metió reversa y dijo que la competencia será compleja.

Consultado sobre el pronóstico que dio en esta emisión con los tres exseleccionados nacionales, el “Vasco” Aguirre aclaró este jueves que todo había sido parte de un “show” y que la realidad de la competencia será muy compleja desde la fase de grupos, en donde les tocará competir con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

El Vasco Aguirre se retracta de lo que habló en el podcast de Cuauhtémoc Blanco ?



?? El DT de México había asegurado que su grupo en el Mundial "estaba de pechito", pero ahora explicó que fue para echar "desmadre"



Respeto a sus rivales en la Copa del Mundo ? pic.twitter.com/2uj1X4viP7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 4, 2026

Aguirre dijo en vísperas del juego contra Serbia, dirigida por el viejo conocido de la Liga MX, Veljko Paunovic, que había comentado lo de a pechito como un mensaje a sus jugadores de motivación, mas no respecto al panorama que le espera a México en la competencia mundialista.

“Cuando vi el rol, el calendario, los partidos en casa, dije: ‘Está de pechito para no dejarla ir‘’. Eso le estoy diciendo a mis jugadores: jugar en casa no tiene precio”, habría comentado en esa emisión que se proyecta en redes sociales y donde el técnico nacional fue el invitado.

Aguirre aclaró que su declaración fue parte de un show donde estaban supuestamente echando “desmadre” y que dicho comentario fue parte de la misma temática de la emisión conducida por los tres exjugadores de la selección de México que fueron mundialistas en Francia 1998.

Por esa razón rectificó para señalar que Sudáfrica será un equipo durísimo para la inauguración del próximo 11 de junio y que lo de a pechito fue para: “Alegrar el momento”, destacó el técnico nacional, tratando de componer el comentario que generó un sinfín de reacciones.,

“En el podcast nada más echamos desmadre, son equipos complicados y serios, ustedes se echan su show, no es nada oficial, no, no, imagínate, cuando ando pedo, no, no, es un equipo durísimo, Sudáfrica, lo ha hecho bien, me ganó en la Copa África, ya nos enfrentamos hace unos años, con jugadores en el extranjero, empezando por eso, es un show como lo hacen ustedes, es un poquito para alegrar el momento, sin más, yo no le doy importancia”, destacó.

También señaló que “Espero que sea la buena, un equipo aguerrido, no son propiamente un estilo africano, es un mix, europeo, tienen un técnico belga, jugadores interesantes, dos balas, el lateral y el extremo; esperemos que esta sea la buena, estar a la altura de las circunstancias, reiterando el máximo de los respetos, no va a ser fácil”.

La razón de convocar a cuatro delanteros

Javier Aguirre también aclaró las razones de convocar a cuatro atacantes para el Mundial, argumentando que una de las razones es que podrá jugar con dos puntas y que no podía quedarse sin el aporte de Armando “Hormiga” González y de las funciones del Memote Martínez.

“Porque puedes jugar con dos puntas, son jugadores de contrastada calidad, el momento de González es espectacular, Memo es distinto a los otros tres, la calidad de Santi y Raúl es contrastada, no podría prescindir de estos cuatro”

¿El Vasco Aguirre pondrá mañana la alineación mundialista?



"Pense que sí, pero…"



Ojito a la respuesta del Javier Aguirre



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Mientras tanto, Raúl Jiménez se perfila para ser el delantero titular del juego inaugural contra Sudáfrica el próximo 11 de junio, en donde expuso que la alineación de este jueves contra Serbia no necesariamente será un esbozo de los que pueden iniciar contra los Bafana Bafana.

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