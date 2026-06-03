Organizaciones denuncian clima de miedo y represión en EE.UU. a una semana de iniciar el Mundial

A siete días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones de derechos humanos denunciaron que Estados Unidos enfrenta un “clima de miedo, incertidumbre y represión” que podría afectar tanto a aficionados como a residentes durante el torneo que se celebrará conjuntamente con México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

La advertencia fue lanzada por la coalición Sport & Rights Alliance y Human Rights Watch (HRW), cuyos representantes cuestionaron las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y la falta de implementación efectiva de los compromisos de derechos humanos anunciados por la FIFA.

Andrea Florence, directora ejecutiva de Sport & Rights Alliance, afirmó que “a falta de siete días para el inicio del Mundial prima un peligroso clima de miedo, incertidumbre y represión”, al tiempo que calificó como una paradoja que la FIFA haya desarrollado un marco específico de derechos humanos para el torneo sin que, según las organizaciones, éste se haya traducido plenamente en medidas concretas sobre el terreno.

Los activistas señalaron que las restricciones para la obtención de visados, el endurecimiento de los controles fronterizos y el aumento de la vigilancia migratoria generan preocupación entre aficionados, periodistas y trabajadores vinculados al torneo.

Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, sostuvo que “nadie puede disfrutar del Mundial si te pide el pasaporte al entrar en un estadio un agente enmascarado”, en referencia a la presencia visible de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en distintas partes del país.

La activista insistió en que “pedir una tregua al ICE va en beneficio del propio torneo”, retomando una propuesta promovida por HRW para suspender temporalmente operativos migratorios agresivos durante la celebración del campeonato.

? It’s 2 weeks until the @FIFAWorldCup kicks off on June 11. This largest-ever sporting event is beloved by many, but is unfolding against a backdrop of abusive ICE enforcement in the US, threats to media freedom, discrimination, and unmet human rights commitments by FIFA+16? pic.twitter.com/Qi3D5eCBLb — Minky Worden (@MinkysHighjinks) May 29, 2026

Según datos citados por HRW, durante 2025 las autoridades migratorias realizaron decenas de miles de arrestos en las once ciudades estadounidenses que albergarán encuentros mundialistas, una situación que, advierten, podría desalentar la asistencia de aficionados internacionales.

Sin embargo, las preocupaciones no se limitan a organizaciones civiles. Diversos colectivos de defensa de migrantes han puesto en marcha campañas informativas y redes de asistencia legal en ciudades sede para orientar a visitantes y residentes sobre sus derechos ante posibles operativos migratorios.

Además, una encuesta elaborada por The Washington Post y la Universidad de Maryland encontró que el 65% de los estadounidenses se opone a la presencia de agentes del ICE en los estadios durante el Mundial, reflejando el debate que ha generado el papel de las autoridades migratorias en un evento que se espera atraiga a millones de visitantes internacionales

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