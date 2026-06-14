Trump anuncia oficialmente que Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra

Donald Trump afirmó este domingo que Washington e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países y anunció medidas para reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, autoridades iraníes han mostrado cautela sobre el calendario de la firma y no han confirmado plenamente que el pacto vaya a formalizarse de inmediato, por lo que varios aspectos del anuncio permanecen pendientes de verificación oficial.

En una publicación difundida en redes sociales, Trump aseguró que “el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo” y anunció la reapertura, hasta el próximo viernes, del estrecho de Ormuz junto con el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sostuvo que “se ha alcanzado un acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán” y señaló que ambas partes han declarado el fin de las operaciones militares, incluida la situación en Líbano.

No obstante, funcionarios iraníes han matizado esas afirmaciones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró que aún era necesario esperar para conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento y advirtió que “debemos ser cautelosos al hacer comentarios sobre este proceso”, indicando que el acuerdo podría concretarse en los próximos días, pero no necesariamente de forma inmediata.

Según los medios estatales iraníes, Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, afirmó que se ha finalizado un memorando de entendimiento y que el bloqueo naval estadounidense contra Irán terminará el domingo por la noche.

“El cese inmediato y definitivo de la guerra y las operaciones militares en varios frentes, incluido el Líbano, se anunciará a partir de esta noche”, declaró Gharibabadi, según la agencia de noticias estatal semioficial Tasnim.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in? — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

El acuerdo tiene como objetivo poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, marcada por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y los ataques estadounidenses e israelíes en todo Irán.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Pakistán desempeñó un papel central como mediador y sostiene que existe un texto consensuado entre las partes para avanzar hacia el fin de las hostilidades. Sin embargo, los detalles completos del acuerdo no han sido divulgados públicamente y continúan las conversaciones técnicas sobre su implementación.

Uno de los elementos más relevantes del entendimiento anunciado sería la reapertura del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas natural. La normalización del tráfico marítimo en esa zona podría aliviar las tensiones sobre los mercados energéticos internacionales y reducir la incertidumbre generada por el conflicto.

Según información difundida por diversos medios internacionales, el borrador también contempla negociaciones posteriores sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos de seguridad regional. Sin embargo, los términos definitivos y las obligaciones específicas de cada parte no han salido a la luz.

Hasta el momento de esta publicación, ni la Casa Blanca ni el Gobierno iraní habían difundido el texto íntegro del acuerdo ni precisado la fecha definitiva de su firma. En consecuencia, aunque Trump y Pakistán sostienen que el entendimiento ya fue alcanzado, la implementación y el alcance final del pacto siguen sujetos a confirmaciones oficiales adicionales.

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